ŞOK market öğlen kaçta açılıyor? ŞOK market öğlen açılış saati, ŞOK market cuma öğlen kaçta açılıyor, ŞOK market cuma günleri öğlen kaçta açılıyor? diye vatandaşlarımız tarafından araştırılmaktadır. Peki, ŞOK market cuma günleri öğlen kaçta açılıyor? ŞOK öğlen kaçta açılıyor? Cuma günü ŞOK market kaçta açılıyor?

ŞOK market öğlen kaçta açılıyor? Şok market öğlen açılış saati, ŞOK market cuma öğlen kaçta açılıyor, Şok market cuma günleri öğlen kaçta açılıyor? diye vatandaşlarımız tarafından araştırılmaktadır. Peki, Şok market cuma günleri öğlen kaçta açılıyor? Şok market öğlen kaçta açılıyor? Şok market öğlen açılış saati ne? Cuma günü Şok kaçta açılıyor? İşte detaylar haberimizde...

ŞOK MARKET CUMA ÖĞLEN KAÇTA AÇILIYOR?

ŞOK marketler zinciri sabah mesaisine 09:00'da başlıyor. Öğle arası vermeden (cuma günleri istisna) hizmet sunan Şok'un akşam kapanış saati ise 21:00. Şok cuma öğlen açılış saati ise 13:50 dolaylarıdır. Şok market cumartesi pazar günleri de normal mesaisine devam etmekte.