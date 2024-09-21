Futbolcu Sofyan Amrabat, futbolseverler tarafından sıkça araştırılan bir isimdir. 28 yaşındaki Hollan'da doğumlu oyuncu, şu anda Süper Lig takımlarından Fenerbahçe'de forma giyiyor. Amrabat, kariyeri boyunca birçok kulüpte görev almış ve önemli istatistikler elde etmiştir. Sofyan Amrabat kimdir? Sofyan Amrabat kaç yaşında ve nereli? Detaylar haberimizdedir...

SOFYAN AMRABAT KİMDİR?

Sofyan Amrabat, 21 Ağustos 1996 yılında doğdu. Orta saha pozisyonunda görev yapan Hollanda doğumlu Faslı milli futbolcudur. Serie A kulübü Fiorentina'dan kiralık olarak Premier Lig kulübü Manchester United'da oynamaktadır.

Amrabat, Utrecht altyapı sisteminde yetişmiş bir futbolcudur. A takıma Kasım 2014'te çıktı ve 2017'de Feyenoord ile sözleşme imzalamadan önce toplamda 54 kez forma giydi. Bir yıl sonra Belçika ekibi Club Brugge'e katıldı ve Ağustos 2019'da İtalyan kulübü Hellas Verona'ya kiralandı. Verona onu satın aldı ve hemen Ocak 2020'de Fiorentina'ya sattı. Eylül 2023'te kiralık olarak Manchester United'a katıldı.

Hollanda'da doğan Amrabat, hem Hollanda hem de Fas'ın genç milli takımlarında forma giydi. Fas adına ilk milli maçına Mart 2017'de çıktı ve ülkesini iki FIFA Dünya Kupası ve iki Afrika Uluslar Kupası'nda temsil etti.

Kulüp kariyeri

Utrecht

Amrabat 2007 yılında HSV De Zuidvogels takımından Utrecht'in altyapısına katıldı. Utrecht formasıyla ilk maçına 2 Kasım 2014 tarihinde Vitesse karşısında çıktı.

Feyenoord

Amrabat 2017 yazında Feyenoord'a katıldı. Dört yıllık bir sözleşme imzaladı ve Utrecht 4 milyon € transfer ücreti aldı.

Club Brugge

FC Salzburg vs. Club Brügge, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu maçında Amrabat

Ağustos 2018'de, Feyenoord'un 2,5 milyon Avro alacağı dört yıllık bir sözleşme ile Belçika ekibi Club Brugge'e katıldı. Ağustos 2019'da İtalyan kulübü Hellas Verona'ya kiralık olarak gönderildi.

Hellas Verona

Ocak 2020'de Hellas Verona, Amrabat'ı Club Brugge'den 3,5 milyon Avro karşılığında satın alma opsiyonunu kullandı. Hemen ardından 20 milyon Avro transfer ücreti karşılığında Fiorentina'ya satıldı ve anlaşma 1,5 milyon Avroluk potansiyel eklentileri de içeriyordu. Amrabat, sezon boyunca ikiden fazla kulüpte oynamasına izin verilmediği için 2019-20 sezonunun sonuna kadar Hellas Verona'da kiralık olarak kaldı. Temmuz 2020'de Hellas Verona'nın Sezonun Oyuncusu ödülünü kazandı.

Fiorentina

Amrabat, Fiorentina formasıyla ilk maçına 26 Eylül 2020 tarihinde Inter Milan'a 4-3 kaybedilen karşılaşmada çıktı. Fiorentina'nın 2023 UEFA Avrupa Konferansı Ligi finalinde West Ham United'a 2-1 yenildiği maçta 90 dakika oyunda kaldı.

Manchester United

Amrabat, 1 Eylül 2023 tarihinde 2023-24 sezonunun sonuna kadar Fiorentina'dan kiralık olarak Manchester United'a katıldı. Manchester United, Fiorentina'ya 8,5 milyon sterlinlik bir kiralama ücreti ödedi ve anlaşma 21,4 milyon sterlinlik bir satın alma opsiyonu içeriyordu. 23 Eylül'de, Burnley karşısında deplasmanda alınan 1-0'lık galibiyette 89. dakikada Jonny Evans'ın yerine yedek kulübesinden oyuna girerek ilk Premier Lig maçına çıktı. Üç gün sonra Amrabat, EFL Cup'ın üçüncü turunda Crystal Palace karşısında alınan 3-0'lık galibiyette "Kırmızı Şeytanlar" ile ilk defa ilk 11'de maça çıktı ve 60 dakika oynadıktan sonra yerini yeni transfer Dan Gore'a bıraktı. Amrabat, 1 Kasım 2023 tarihinde CAF tarafından 2023 Yılın Afrikalı Futbolcusu ödülüne aday gösterildi. Amrabat, Nottingham Forest ile oynanan FA Cup maçına ilk 11'de başladı ve ilk yarıdaki performansı nedeniyle çok eleştirildi. Ancak Mark Goldbridge gibi taraftarlar, Aralık ayında Liverpool'a karşı oynanan maçtan bu yana oyuna alınmamasına rağmen ikinci yarıdaki performansının elit olduğu konusunda hemfikir. Ayrıca eski takım arkadaşı Sergio Reguilón ve şimdiki takım arkadaşı Amad'dan da övgüler aldı.

Milli takım kariyeri

Hollanda 15 yaş altı takımı

Amrabat, Hollanda veya Fas'ı uluslararası düzeyde temsil etme hakkına sahipti. İlk başta Hollanda'yı temsil etti, 15 yaş altı seviyesinde dört maça çıktı.

Fas

Amrabat, 2013 FIFA U-17 Dünya Kupası için Fas 17 yaş altı milli takımına seçildi. Turnuvada üç kez forma giydi.

Amrabat, 28 Mart 2017'de Tunus'a karşı kazanılan 1-0'lık dostluk maçında Fas milli takımı formasıyla ilk maçına çıktı. Mayıs 2018'de Fas'ın Rusya'da düzenlenecek 2018 FIFA Dünya Kupası için 23 kişilik kadrosunda yer aldı.

Sofyan, 2018 FIFA Dünya Kupası B Grubu maçında

Amrabat, 10 Kasım 2022 tarihinde Fas'ın Katar'da düzenlenecek 2022 FIFA Dünya Kupası için belirlediği 26 kişilik kadroda yer aldı. Fas turnuvayı 4. sırada tamamlarken, gösterdiği güçlü performans Avrupa'da kendisine olan ilginin artmasına neden oldu.

Amrabat 2023 Afrika Uluslar Kupası'nda Fas forması giydi ve takımının 16. turda Güney Afrika'ya 2-0 yenildiği maçın 83. dakikasında oyundan atıldı.

Amrabat, Fas kökenli bir ailenin çocuğu olarak Hollanda'nın Huizen kentinde dünyaya geldi. Fas'ın eski milli oyuncusu Nordin Amrabat'ın küçük kardeşidir.

Başarılar

Feyenoord

KNVB Beker: 2017–18

Johan Cruyff Shield: 2017, 2018

Club Brugge

Pro League: 2019–20

Fiorentina

Coppa Italia ikinciliği: 2022–23

UEFA Avrupa Konferans Ligi ikinciliği: 2022–23

Manchester United

FA Cup: 2023–24

Kişisel

Eredivisie Ayın Oyuncusu: Kasım 2017

Hellas Verona Sezonun Oyuncusu: 2019–20

Gazzetta dello Sport Serie A'nın En İyi Afrikalı Oyuncusu: 2020

IFFHS Afrika Yılın Takımı: 2022

CAF Yılın Takımı: 2023

Diğer

Fas Taht Nişanı: 2022