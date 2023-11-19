Siverek'te Otomobil Çarpışması: 9 Yaralı
- Güncelleme:
Otomobil Haberleri
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı ve 9 kişi yaralandı. Yaralılar Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı.
Mehmet Sağır (51) yönetimindeki 63 ABA 752 plakalı otomobil, Siverek- Adıyaman kara yolunun 5'inci kilometresinde Zülüfkar Kılıç (53) idaresindeki 01 BV 389 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada sürücüler ile araçlardaki 7 kişi yaralandı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Otomobil