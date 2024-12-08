SİVASSPOR GALATASARAY maçı kaç kaç bitti? Sivasspor Galatasaray maçı geniş özeti! Golleri kim attı?

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Sivasspor'a konuk oldu. BG Grup 4 Eylül Stadı'ndaki maç saat 16.00'da başladı. Sivasspor ile Galatasaray arasında oynanan heyecan dolu karşılaşma, futbolseverlere unutulmaz anlar yaşattı. Taraftarlar, maç boyunca hem sahada sergilenen performansı hem de atılan golleri dikkatle takip etti. Maçın sonucu ve yaşanan önemli anlar ise büyük bir merak konusu oldu. Peki, Sivasspor Galatasaray maçı kaç kaç bitti? Sivasspor Galatasaray maçı geniş özeti! Golleri kim attı?

İLK 11'LER

Sivasspor : Nikolic, Murat, Radakovic, Sonko, Emirhan, Uğur, Charisis, Poungouras, Koita, Rodrigues, Rey Manaj.

Galatasaray : Muslera, Barış Alper, Metehan, Sanchez, Berkan, Torreira, Sara, Yunus Akgün, Mertens, Sallai, Osimhen.

SİVASSPOR GALATASARAY GENİŞ MAÇ ÖZETİ

90+1' GOOOLLL! Sivasspor 2-3 Galatasaray (Bekir Böke)

90' Maçın sonuna 5 dakika ilave edildi.

86' Gabriel Sara'nın ceza sahası dışından bir kez daha vurduğu şut kalenin üstünden farklı şekilde dışarı gitti. Sivasspor, kale vuruşu kullanacak.

85' Mücadelede son 5 dakikalık bölüme girdik.

79' Berkan, sol kanattan içeriye çevirmek istedi ancak savunmadan seken top dışarı çıktı. Galatasaray, sol kanattan köşe vuruşu kullanacak.

78' Balde'nin sol kanattan çizigye inip açtığı ortada top doğrudan dışarı gitti. Galatasaray, kale vuruşu kullanacak.

76' Mücadelenin bu dakikasında Sivasspor %49-%51 Galatasaray topa hakim.

75' Mücadelede son 15 dakikalık bölüme girdik.

74' Galatasaray'da Osimhen ve Yunus Akgün yerine Batshuayi ile Nelsson oyuna dahil oldu.

73' Sivasspor'da Radakovic ve Garry Rodrigues yerine Bekir Böke ile Balde oyuna dahil oldu.

72' Poungouras'ın sağ kanattan ceza sahasına açtığı ortada Galatasaray savunması araya girerek topu karşıladı ve tehlikeyi önledi.

70' Mücadelede son 20 dakikalık bölüme girdik.

69' Sivasspor, tüm hatlarıyla rakip yarı alana yerleşti.

68' Pritchard'ın sol kanattan ceza sahasına açtığı ortada Muslera topu kontrol etti.

66' Sivasspo, kendi yarı alanında top çeviriyor...

65' Mücadele Galatasaray'ın serbest vuruşuyla yeniden hareketlendi.

64' Sivasspor'da Charisis yerine Özkan Yiğiter oyuna dahil oldu.

64' Galatasaray'da Mertens yerine Jelert oyuna dahil oldu.

63' Poungouras, kendi yarı alanında Mertens'e faul yaptı. Pozisyonun ardından Mertens yerden kalkamayınca Hakem Turgut Doman sağlık ekiplerini oyuna davet etti.

62' Kullanılan köşe vuruşunda Koita topu karşıladı ve tehlikeyi önledi.

61' TEHLİKELİ ATAK! Yunus Akgün'ün yaydan sol ayak içiyle çektiği şutu Ali Şaşal Vural kurtardı. Galatasaray, saü kanattan köşe vuruşu kullanacak.

60' Mertens orta alanda Charisis'e yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

59' Sivasspor, tüm hatlarıyla rakip yarı alana yerleşti.

58' Sivasspor'da Emirhan Başyiğit yerine Pritchard oyuna dahil oldu.

57' TEHLİKELİ ATAK! Uğur Çiftçi'nin sol kanattan açtığı orta kaleye doğru yöneldi ancak Muslere parmaklarının ucuyla gole engel oldu. Ters kanata açılan topta Koita ceza sahasına yerden pas verdi. Charisi'in sağ ayak içiyle yaptığı vuruş dışarı gitti.

56' Mertens merkezden topu sürerek Sara'ya pasını verdi. Sara bir kez daha Mertens'e pasını aktarmak istedi ancak. Mertens topa yetişemedi. Sivasspor kale vuruşu kullanacak.

54' Yunus Akgün merkezden topu sürerek sol kanatta bulunan Barış Alper'e pasını verdi. Barış Alper, ceza sahası solundan çizgiye inerek savunmayı geçti. Dar açıdan yaptığı vuruşla topu ağlarla buluşturdu.

53' GOOOLLL! Sivasspor 1-3 Galatasaray (Barış Alper Yılmaz)

49' Manaj'ın sol kanatan ceza sahasına girdiği pozisyonda savunmada Davinson araya girerek topu dışarı gönderdi. Sivasspor, köşe vuruşu kullanacak.

46' Sivasspor'da kaleci Nikolic yerine Ali Şaşal Vural oyuna dahil oldu

46' İkinci yarı başladı.

45+9' GOOOLLL! Sivasspor 1-2 Galatasaray (Osimhen (P))

45+6' Galatasaray penaltı kazandı.

45+2' Berkan Kutlu, sol kanatta ceza sahasının önünden ortaladı, Osimhen'in kafa vuruşunda top kaleci Nikolic'te kaldı.

45' İlk yarının sonuna 5 dakika ilave edildi.

45' Galatasaray'da Sallai, ceza sahası sağ çaprazdan topu içeri çevirdi. savunmada Sonko'dan kritik bir müdahale geldi.

44' Sivasspor'da Rey Manaj, sol kanattan ceza sahasına koşu yapan Garry Rodrigues'i düşündü, Gabriel Sara araya girerek tehlikeye izin vermedi.

43' Mücadelenin ilk yarısının son anları yaklaşırken tempo düştü. Oyun sık sık faullerle duruyor.

41' Galatasaray'da Berkan, uzun topla Osimhen'i topla buluşturmak istedi ama isabetli bir pas olmadı.

40' Galatasaray'da Barış Alper, sol kanatta sıfıra inerek orta şansı aradı, savunma pozisyonda topun tehlikeli bölgeye ulaşmasına engel oldu.

39' Sivasspor'da Uğur Çiftçi, ceza sahasının uzağından kaleyi düşündü. Uğur'un bu şutu etkili olmadı.

36' Galatasaray, Yunus Akgün'le skoru 1-1'e getirdi. Yunus, merkezden rakibini geçerek ceza sahasına girdi ve kaleye şutunu yolladı. Kaleci Nikolic topu elinden kaçırdı ve gol oldu.

36' GOOOLLL! Sivasspor 1-1 Galatasaray (Yunus Akgün)

34' Galatasaray'ın ceza sahası yayının içinde kazandığı serbest vuruşta Dries Mertens kaleye vurdu. Barajın içinden geçen topta kaleci Nikolic gole izin vermedi.

33' Sivasspor'da Garry Rodrigues'in sakatlığı sonrasında oyun durduruldu. Sağlık görevlileri oyun alanına davet edildi.

32' Galatasaray'da serbest vuruşu Gabriel Sara kullandı. Savunma topu kafayla uzaklaştırdı.

31' Sivasspor'da Fode Koita, Barış Alper'in ayağına bastı ve sarı kart gördü.

29' Ev sahibi ekipte Uğur Çiftçi, sol kanatta taç çizgisine yakın bölgeden ortaladı. Savunma topu kafayla uzaklaştırdı.

28' Deplasman ekibinde Mertens, sol çaprazda ceza sahasının uzağından ortasını yaptı. Top, kaleci Djordje Nikolic'in kucağında kaldı.

27' Sivasspor'da Garry Rodrigues, ceza sahası sol çaprazda sıfıra inerek ortasını yaptı. Savunma topu kafayla karşıladı. Charilaos Charisis dönen topu tamamlamak istedi ama etkili bir vuruş yapamadı.

26' Sivasspor'da Garry Rodrigues, bu sezon ligde 2. kez ağları havalandırdı.

25' Sivasspor, Garry Rodrigues'le 1-0 öne geçti. Berkan Kutlu'nun hatasında araya giren Rey Manaj kaleye şutunu gönderdi. Dönen topu takip eden Rodrigues topu boş kaleye gönderdi.

25' GOOOLLL! Sivasspor 1-0 Galatasaray (Rodrigues)

23' Galatasaray'ın sağ çaprazda, ceza sahasının uzağında kazandığı serbest vuruşta Gabriel Sara, kaleye vurdu. Top yandan dışarı gitti.

21' Sivasspor'da Fode Koita, sağ çaprazda ceza sahasının önünden ortasını yaptı. Topa kimse dokunamadı.

20' Galatasaray'da Yunus Akgün, sağ çaprazdan topla ceza sahasına girmek istedi, savunma pozisyonda geçit vermedi.

19' Sivasspor'un sol kanatta kazandığı serbest vuruşu Uğur Çiftçi kullandı. Savunma ön direkte topu uzaklaştırdı.

18' Sivasspor'un kazandığı serbest vuruşta Rey Manaj kaleye vurdu, Muslera gole izin vermedi. Dönen topu Sonko tamamlamak istedi, kaleci üstüne gelen topta hata yapmadı.

16' VAR'daki incelemeler sonucu, hakem sarı kartını iptal edip Metehan Baltacı'ya kırmızı kart gösterdi.

13' Sivasspor'un penaltı beklediği pozisyon, VAR'da inceleniyor.

12' Metehan Baltacı, tehlikeli atağı eliyle kesince sarı kart gördü.

11' Sivasspor'da Rey Manaj, ceza sahasının önünde topu kontrol etti ama Metehan topa eliyle dokununca hakem oyunu durdurdu.

9' Sivasspor'da savunma arkasına sarkan Garry Rodrigues, ceza sahasında yerde kaldı. Tribünler penaltı bekledi, hakem devam kararı verdi.

8' Galatasaray'da Osimhen, Mertens'in pasında ceza sahasında kaleciyi de çalımlayıp kaleyi denedi. Top yandan auta gitti.

7' Sivasspor'da Fode Koita'nın sakatlığı sonrası oyun durdu. Sağlık ekipleri oyun alanına davet edildi.

6' Galatasaray'da Mertens, ceza sahasının sol çaprazından ortasını yaptı. Savunma topun Osimhen'e gitmesini engelledi.

5' Sivasspor'da Murat Paluli, sağ kanatta korner direğine yakın bölgeden ortasını yaptı. Savunma arka direkte topu uzaklaştırdı.

4' Galatasaray'da Sallai, sağ kanatta çizgiye inerek orta denedi, savunma topun geçmesine engel oldu.

3' Barış Alper Yılmaz, Sara'nın pasıyla savunma arkasına sarkarak ceza sahasında topa dokundu, savunma araya girdi. Dönen topu Mertens tamamlamak istedi, top üstten dışarı çıktı.

2' Galatasaray'da serbest vuruşu Mertens kullandı. Kaleci Djordje Nikolic, topu yumruklarıyla uzaklaştırdı.

1' Sivasspor'da Sonko mücadelenin başında Osimhen'e yaptığı faul sonucunda sarı kart gördü.

1' Sivas'ta maç başladı.