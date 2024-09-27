Sivasspor Başakşehir maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Sivasspor Başakşehir golleri kim attı, canlı maç anlatımı!

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SİVASSPOR BAŞAKŞEHİR MAÇI KAÇ KAÇ?

Sivasspor Başakşehir maçı 0-0'lık eşitlikle devam ediyor.

SİVASSPOR BAŞAKŞEHİR MAÇI CANLI YAYIN

Sivasspor Başakşehir maçını TRT 1'den ve TRT Tabii'den canlı olarak izleyebilirsiniz.

SİVASSPOR BAŞAKŞEHİR MAÇI SAAT KAÇTA?

Sivasspor Başakşehir maçı saat 20.00'de başlayacak.

SİVASSPOR BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN?

Sivasspor Başakşehir maçı bu akşam saat 20.00'de oynanacak.

SİVASSPOR BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA?

Sivasspor Başakşehir maçı TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak.

SİVASSPOR BAŞAKŞEHİR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Sivasspor Başakşehir maçı Sivas'ta, Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak.