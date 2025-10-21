Şişecam neden ceza aldı? Şişecam kimin? Rekabet Kurulu Şişecam'a ne kadar ceza verdi?

Türkiye'nin cam ve kimya sanayisindeki lider şirketlerinden biri olan Şişecam, Rekabet Kurulu tarafından verilen milyarlarca liralık idari para cezasıyla gündemde. Şirketin, rekabet kurallarını ihlal ettiği, daha önce verdiği taahhütlere uymadığı ve cam sektöründe piyasa yapısını bozabilecek uygulamalara imza attığı tespit edildi. Peki, Şişecam neden ceza aldı? Şişecam kimin, ortakları kimlerdir? Rekabet Kurulu, Şişecam'a ne kadar ceza verdi? Detaylar haberimizde!

ŞİŞECAM NEDEN CEZA ALDI?

Rekabet Kurulu, Türkiye'nin önde gelen sanayi kuruluşlarından biri olan Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. (Şişecam) hakkında yürüttüğü soruşturmayı tamamladı. Kurul, şirketin ve iştiraki Şişecam Çevre Sistemleri AŞ'nin, daha önce kabul ettikleri taahhütlere uymadığını ve rekabeti kısıtlayıcı uygulamalarda bulunduğunu tespit etti.

Soruşturma kapsamında, Şişecam'ın:

İşlenmemiş düz cam alımlarını sınırlandırma yükümlülüğünü ihlal ettiği,

Cam ürünlerine yönelik rekabeti engelleyici işlemler gerçekleştirdiği,

Daha önce kabul ettiği taahhütleri işlevsiz hale getirdiği,

belirlendi.

Ayrıca, Şişecam Çevre Sistemleri ve Karacalar Nak. Oto. Geri Dön. San. ve Tic. Ltd. Şti.'nin birlikte hareket ederek:

Cam kırığı fiyatlarını birlikte belirlediği,

Müşteri ve bölge paylaşımı yaptığı,

Rekabete hassas bilgileri birbirine aktardığı,

ortaya çıktı. Bu eylemler, Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un ilgili maddelerinin ihlali anlamına geliyor. Rekabet Kurulu, bu kapsamda şirketlere ağır idari para cezaları uygulanmasına karar verdi.

ŞİŞECAM KİMİN?

Şişecam, 1935 yılında Atatürk'ün vizyonuyla kurulan ve Türkiye'nin sanayileşme sürecinde öncü rol oynayan bir kurumdur. Bugün ise hem Türkiye'de hem de uluslararası arenada faaliyet gösteren dev bir sanayi kuruluşu olarak öne çıkıyor.

Şirketin en büyük ortağı, Türkiye'nin en köklü bankalarından biri olan Türkiye İş Bankası A.Ş.'dir. Bunun yanı sıra özel sektör ve bireysel yatırımcılar da Şişecam'da pay sahibidir. Bu yapısıyla Şişecam, yarı halka açık bir şirket kimliği taşır.

ŞİŞECAM ORTAKLARI KİMLERDİR?

2025 itibarıyla Şişecam'ın ortaklık yapısı şu şekildedir:

Türkiye İş Bankası A.Ş.

Şirketin en büyük ortağıdır. Şişecam'daki payı %52,58'dir. Bu pay ile Şişecam'ın yönetiminde ve stratejik kararlarında önemli bir ağırlığa sahiptir.

Efes Holding A.Ş.

Şirketin bir diğer önemli kurumsal ortağıdır. Şişecam'daki payı %7,02 seviyesindedir.

Diğer Ortaklar

Geri kalan %40,40 oranındaki pay, bireysel yatırımcılar, kurumsal yatırım fonları ve halka açık hisselerden oluşmaktadır.

Bu yapı, Şişecam'ın hem güçlü bir ana ortak kontrolü altında olduğunu hem de sermayesinin önemli bir bölümünün halka açık ve yatırımcılara açık şekilde işlem gördüğünü göstermektedir.

REKABET KURULU ŞİŞECAM'A NE KADAR CEZA VERDİ?

Rekabet Kurulu'nun açıklamasına göre, Şişecam ve iştiraki Şişecam Çevre Sistemleri'nden oluşan ekonomik bütünlüğe tam 3 milyar 154 milyon 657 bin 221 Türk Lirası idari para cezası kesildi. Bu ceza, bugüne kadar verilen en yüksek rekabet cezalarından biri olarak kayda geçti.

Aynı soruşturmada adı geçen Karacalar Nakliyat şirketine ise 1 milyon 947 bin 469,47 TL tutarında bir ceza verildi. Şişecam Çevre Sistemleri için ayrıca bir ceza uygulanmadı çünkü bu şirket zaten ana yapı olan Şişecam üzerinden cezai işleme dahil edildi.

Erken Ödeme Hamlesi

Şişecam, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı resmi açıklamada, erken ödeme indirimi hakkından yararlanmayı değerlendirdiklerini belirtti. Bu kapsamda, ödenecek tutarın yaklaşık olarak 2 milyar 365 milyon 992 bin TL olması bekleniyor.

Şirket ayrıca, bu karara karşı tüm yasal haklarını saklı tuttuğunu ve gerekli hukuki süreçleri başlatacaklarını açıkladı. Rekabet Kurulu'nun gerekçeli kararı henüz şirkete resmi olarak tebliğ edilmediği için, detaylı hukuki süreç karar sonrası netleşecek.

GEREKÇELER VE HUKUKİ BOYUT

Verilen ceza, sadece ihlalin boyutuyla değil, ihlalin biçimiyle de dikkat çekici. Rekabet Kurulu, bu kararı verirken özellikle aşağıdaki unsurları dikkate aldı:

Daha önceki soruşturmalarda verilen taahhütlere aykırılık,

Piyasa yapısını bozabilecek, kartel benzeri uygulamalar,

Fiyat belirleme ve bilgi paylaşımı gibi ağır rekabet ihlalleri,

Pazar hakimiyetinin kötüye kullanılması riskleri.

Bu nedenlerle, yalnızca ceza verilmekle kalınmadı, aynı zamanda şirketin gelecekte benzer ihlallerden kaçınması yönünde ciddi bir mesaj da iletildi.

ŞİRKETTEN YANIT: "YASAL GİRİŞİMLERDE BULUNULACAK"

Şişecam tarafından yapılan ilk resmi açıklamada, cezaya konu kararın detaylarının henüz şirketle paylaşılmadığı belirtildi. Ancak açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Rekabet Kurulu tarafından verilen karar, şirketimiz açısından değerlendirilmektedir. Gerekli yasal girişimlerde bulunulacak ve itiraz süreçleri işletilecektir."

Bu ifadeler, kararın Ankara İdare Mahkemeleri nezdinde yargıya taşınacağının sinyalini veriyor. Şirketin, cezanın hem tutarı hem de dayandığı gerekçeler üzerinden yasal mücadeleye hazırlandığı görülüyor.