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SINIF ANNESİ UYGULAMASI KALDIRILDI MI? Okullarda 'Sınıf Annesi' yasaklandı mı, neden kaldırılıyor? MEB 'Sınıf Annesi' açıklaması nedir?

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Milli Eğitim Bakanlığı okullarda öğretmen ile veliler arasında iletişim kurmak için gönüllü olarak görev yapan "sınıf annesi" uygulamasını hakkında karar verdi. Peki, Sınıf Annesi uygulaması kaldırıldı mı? Okullarda 'Sınıf Annesi' yasaklandı mı, neden kaldırılıyor? MEB 'Sınıf Annesi' açıklaması nedir? İşte detaylar…

Valiliklere gönderilen uyarı yazısında bu kişilerin aidat topladığı ve ders araç-gereci temini için para talep ettiğine vurgu yapılırken bu tip olayların şikayetlere neden olduğuna dikkat çekildi. Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz günlerde bir öğrenci ile "sınıf annesi" arasında yaşanan "Sınıf annesi sanki dünyanın ağası" diyaloğu gündem olmuştu. Peki, Sınıf Annesi uygulaması kaldırıldı mı? Okullarda 'Sınıf Annesi' yasaklandı mı, neden kaldırılıyor? MEB 'Sınıf Annesi' açıklaması nedir? İşte detaylar…

SINIF ANNESİ UYGULAMASI KALDIRILDI MI?

Okullarda öğretmen ile veliler arasındaki iletişimi kurmak için gönüllü olarak görev yapan ancak zaman zaman tartışmalara neden olan 'sınıf annesi' uygulaması Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yasaklandı.

OKULLARDA 'SINIF ANNESİ' YASAKLANDI MI, NEDEN KALDIRILIYOR?

Türkiye genelindeki okullarda bazı yerlerde "sınıf annesi" adı altında görevlendirilen velilere yönelik olarak Milli Eğitim Bakanlığı, resmi bir uyarı yayınladı. Bakanlık, bu kişilerin sınıflarda çeşitli faaliyetlerde bulunarak velilerden aidat topladığı, ders araç-gereci temini için para talep ettiği ve zaman zaman derslere müdahil olduğu yönündeki şikayetlere dikkat çekti.

SINIF ANNESİ UYGULAMASI KALDIRILDI MI? Okullarda 'Sınıf Annesi' yasaklandı mı, neden kaldırılıyor? MEB 'Sınıf Annesi' açıklaması nedir?

MEB 'SINIF ANNESİ' AÇIKLAMASI NEDİR?

Valiliklere, MEB Temel Eğitim Genel Müdürü Zarife Seçer tarafından gönderilen "Mevzuatta yer olmayan uygulamalar hakkında (Sınıf annesi)" konulu yazıda, bu kişilerin sınıflarda çeşitli faaliyetlerde bulunarak velilerden aidat topladıklarına, ders araç-gereci temini yönünde faaliyette bulunduklarına, zaman zaman derslere müdahil olduklarına ve öğrencilerin görüntülerini kaydettiklerine dikkat çekildi.

"MEVZUATTA YER ALMAYAN UYGULAMALARA MAHAL VERİLMEMELİ"

Öğretmen dışındaki kişilerin eğitim ortamlarına müdahalesinin eğitimin niteliğini bozduğu ve pedagojik ilkelere aykırı durumlar oluşturduğu kaydedilen yazıda "Valiliğinizde okullarda sınıf annesi ve benzeri adlar altında mevzuatta yer almayan uygulamalara mahal verilmemesi, bu konuda okulların uyarılması ve gerekli tedbirlerin alınmasını hususunda gereğini rica ederim" ifadelerine yer verildi.

SINIF ANNESİ UYGULAMASI KALDIRILDI MI? Okullarda 'Sınıf Annesi' yasaklandı mı, neden kaldırılıyor? MEB 'Sınıf Annesi' açıklaması nedir?

ÖĞRENCİNİN "SINIF ANNESİ"NE VERDİĞİ YANIT GÜNDEM OLMUŞTU

Sınıf annelerinin "öğretmenin önüne geçtiği" eleştirilerine karşı bazı veliler ve öğretmenler okuldaki işleri kolaylaştırdığı için sınıf anneliği uygulamasını destekliyordu. Ayrıca bazı sınıf annelerinin, Öğretmenler Günü'nde pahalı hediyeler almak için yüksek miktarlarda para toplaması, öğretmenlerden kendi çocuklarına özel ilgi beklemesi, veliler arasında gruplaşma yaratmaları da eleştiriler arasındaydı. Son olarak bir öğrencinin sınıf annesiyle tartışması gündem olmuştu. "Ben bu sınıfın sınıf annesiysem her şeyi bilmek zorundayım" diyen veliye, öğrencinin "Sınıf annesi sanki dünyanın ağası" diye cevap verdiği videoya tepki yağmıştı.

Serhıldan Hülakü
Serhıldan Hülakü
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