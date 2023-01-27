Sıfırıncı Gün dizisini bu akşam yayın akışında göremeyen izleyiciler, Sıfırıncı Gün neden yok? sorusunu araştırmaya başladı. Peki, Sıfırıncı Gün bugün yok mu? Sıfırıncı Gün neden yok? Sıfırıncı Gün yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar...

Sıfırıncı bugün yok mu? TV8 ekranlarında yayınlanan Sıfırıncı Gün dizisini göremeyen kullanıcılar yayın akışında programın neden yer almadığını araştırmaya başladı. Sıfırıncı Gün dizisinin yeni bölümünün neden yayınlanmadığı merak konusu oldu. Peki, Sıfırıncı Gün bugün yok mu? Sıfırıncı Gün neden yok? Sıfırıncı Gün yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Detaylar haberimizde...

SIFIRINCI GÜN OYUNCU KADROSU!

Sıfırıncı Gün oyuncu kadrosunda, Engin Öztürk, Berk Cankat, Adnan Biricik, Demir Karahan, Sarp Akkaya, Yiğit Özşener, Aybüke Pusat, Ahmet Pınar, Esra Ruşan, Uğur Uzunel, Naz Çağla Irmak, Savaş Özdemir, Damla Colbay ve Turgay Tanülkü yer almaktadır.

SIFIRINCI GÜN YOK MU, NEDEN YOK?

Sıfırıncı Gün dizisinin yeni bölümü TV8'in yayın akışında yer almamaktadır. TV8 ekranlarında Sıfırıncı Gün dizisi yerine Bir Hint Fakirinin Yolculuğu adlı film yayınlanacaktır.