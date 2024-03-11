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Şevket Salman kimdir? Memleket Partisi İzmir Bayraklı Belediye Başkan Adayı Ali Şevket Salman kaç yaşında, nereli?

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Memleket Partisi İzmir Bayraklı Belediye Başkan Adayı Ali Şevket Salman kaç yaşında, nereli? Memleket Partisi İzmir Bayraklı Belediye Başkan Adayı Ali Şevket Salman'ın kim olduğu merak konusu oldu. Salman'ın kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu hakkında bilgiler araştırılıyor.

Siyasi arenada heyecan her geçen gün daha da artıyor. 31 Mart yerel seçimi için nefesler tutuldu. Bu süreçte en merak edilen konulardan biri de partilerin il ve ilçeler için belirlediği adaylar. Vatandaşlar, seçime giderken kendileri için en doğru kararı vermek üzere adayları araştırmaya devam ediyor. Memleket Partisi İzmir Bayraklı Belediye Başkan adayı ise Şevket Salman. Şevket Salman kimdir? Şevket Salman nereli, kaç yaşında? İşte ayrıntılar…

ŞEVKET SALMAN KİMDİR?

Emekli memur olan Şevket Salman, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Memleket Partisi İzmir Bayraklı Belediye Başkan adayıdır.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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