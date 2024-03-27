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Şerif Akmeşe kimdir? CHP Manisa Demirci Belediye Başkan Adayı Şerif Akmeşe Kaç yaşında, nereli?

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Siyasi arenada heyecan her geçen gün daha da artıyor. 31 Mart yerel seçimi için nefesler tutuldu. Bu süreçte en merak edilen konulardan biri de partilerin il ve ilçeler için belirlediği adaylar. Vatandaşlar, seçime giderken kendileri için en doğru kararı vermek üzere adayları araştırmaya devam ediyor. CHP Manisa Demirci Belediye Başkan adayı ise Şerif Akmeşe. Şerif Akmeşe nereli, kaç yaşında? İşte ayrıntılar…

ŞERİF AKMEŞE KİMDİR?

Şerif Akmeşe, 1963'te Manisa'nın Demirci ilçesinde dünyaya geldi. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Eğitim Fakültesinden mezun olan Akmeşe, bir süre öğretmenlik yaptıktan sonra ticarete atıldı. İlçede mobilya, tarım aletleri ve beyaz eşya ticareti yapan Akmeşe, evli ve 3 çocuk babasıdır.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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