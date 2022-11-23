Sergio Ramos, David de Gea ve Thiago maçta neden yok? 2022 Dünya Kupası İspanya maçında Sergio Ramos ve De Gea kadroda yok mu, niye yok, sakat mı?

İspanya Dünya Kupası maçları devam ederken merak edilen konular arasında bazı futbolcuların ilk 11'de olmaması oldu. İspanya maçında Sergio Ramos, David de Gea ve Thiago maçta yer almadı. Bunun ardından Sergio Ramos, David de Gea ve Thiago maçta neden yok, sakatlandı mı? merak edilmişti. İşte detaylar...

Sergio Ramos, David de Gea ve ThiagoDünya Kupası'nda forma giymeyecek mi? Sergio Ramos, David de Gea ve Thiago maçta neden yok? 2022 Dünya Kupası İspanya maçında Sergio Ramos, David de Gea ve Thiago yok mu, niye yok? İspanya'da hangi futbolcular sakat? Hangileri maçta yok?

SERGİO RAMOS, THİAGO VE DAVİD DE GEA İSPANYA MAÇINDA YOK MU, NEDEN YOK?

İspanya Milli Takım Teknik Direktörü Luis Enrique'nin açıkladığı kadroda Paris Saint Germain'in deneyimli stoperi Sergio Ramos, Manchester United'ın kalecisi David De Gea ve Liverpool'un orta sahası Thiago yer almadı.

İSPANYA İLK 11

Unai Simon

Azpilicueta

Rodrigo

Laporte

Alba

Busquets

Gavi

Pedri

Ferran

Olmo

Asensio

İSPANYA'NIN DÜNYA KUPASI KADROSU BELİ OLDU MU?

İspanya'nın 26 kişilik Dünya Kupası kadrosu şöyle:

Kaleciler: Unai Simon (Athletic Bilbao), Robert Sanchez (Brighton&Hove Albion), David Raya (Brentford).

Defans : Dani Carvajal (Real Madrid), Cesar Azpilicueta (Chelsea), Eric Garcia (Barcelona), Hugo Guillamon (Valenica), Pau Torres (Villarreal), Jordi Alba (Barcelona), Aymeric Laporte (Manchester City), Jose Luis Gaya (Valencia).

Orta saha : Sergio Busquets (Barcelona), Carlos Soler (Valencia), Rodrigo Hernandez "Rodri" (Manchester City), Pablo Martin Paez Gavira "Gavi" (Barcelona), Marcos Llorente (Atletico Madrid), Pedro Gonzalez Lopez "Pedri" (Barcelona), Jorge Resurrecccion "Koke" (Atletico Madrid).

Forvet: Ferran Torres (Barcelona), Ansu Fati (Barcelona), Dani Olmo (Leipzig), Nico Williams (Athletic Bilbao), Yeremy Pino (Villarreal), Pablo Sarabia (Paris Saint Germain), Marco Asensio (Real Madrid), Alvaro Morata (Atletico Madrid).