Selen Soyder kimdir? Selen Soyder hayatı ve biyografisi! Selen Soyder kaç yaşında, nereli?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Selen Soyder merak konusu oldu. İşte Selen Soyder hakkında merak edilen Selen Soyder kimdir, Selen Soyder hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

Doğum tarihi: 26 Aralık 1986

(35 yaşında),

Alsancak

Boy: 1,78 m

Yanya göçmeni bir ailenin ilk ve tek çocuğu olarak 26 Aralık 1986 tarihinde İzmir, Alsancak'ta dünyaya geldi. İlkokul, ortaokul ve liseyi İzmir'de bitirdi. İstanbul Bilgi Üniversitesi Tarih Bölümü'nde okudu.

2006 yılında "Miss Model of Turkey" yarışmasında Türkiye'nin en iyi modeli seçildi ve "Miss Bikini of The Universe" yarışmasında Çin Halk Cumhuriyeti'nde Türkiye'yi temsil etti. Yarışmada 1. olan Selen Soyder, Türkiye'ye "En İyi Milli Kostüm Ödülü"nü de getirdi.

2007 yılında Star TV'nin düzenlediği ve 1200 kişinin başvurduğu Türkiye Güzellik Yarışması Miss Turkey'de Türkiye Güzeli seçildi ve Türkiye'yi Miss World 2007'de 106 ülkenin içinde Çin'in Sanya adasında temsil etti. İlk 5'e giremedi.[2]

2007 yılında Vakko'nun modeli olmuştur. Daha sonra dil eğitimi için Kanada'ya giden Soyder 2009 yılında Türkiye'ye döndü. Babasının isteği üzerine spikerlik kursuna yazıldı ve Star TV Ana Haber'de staj yapmaya başladı. Uğur Dündar ve Yılmaz Özdil'in haberekibinde yer aldı. Star TV'de kısa bir süre haber sunan yıldız daha sonra Kapadokya'da çekilen Yer Gök Aşk dizisi için kanaldaki görevinden ayrıldı.

2010 yılında FOX TV'de yayınlanan Yer Gök Aşk dizisinde başrolde oynamıştır, canlandırdığı Toprak karakteriyle Lale Devri isimli diziye geçerek Türk dizi tarihinde bir ilki gerçekleştirmiştir. 2013 yılında adına bir dergi açılmıştır. Selenist dergisiyle adına ilk dergi açılan insan olarak tarihe geçmiştir.[2] 2014'ün Eylül ayında Star TV'de yayınlanan Reaksiyon isimli dizide Dr. Zeynep karakteriyle İbrahim Çelikkol ile başrolde oynamıştır. Miss Turkey 2014'te juri üyeliği yapmıştır. Çocukluk arkadaşı Ali Kemal Güven'in kaleme aldığı "Cahide Devekuşu'nun Açık Evliliği" adlı kısa filmde yer almıştır.