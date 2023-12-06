Eski Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, 2015 ve 2016 yıllarındaki konuşmaları nedeniyle 20 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada dün (5 Aralık) karar bekleniyordu. Peki, Selahattin Demirtaş beraat edildi mi SON DAKİKA 2023! Selahattin Demirtaş davası ne oldu, karar çıktı mı? İşte detaylar…

Selahattin Demirtaş beraat edildi mi SON DAKİKA 2023! Selahattin Demirtaş davası ne oldu, karar çıktı mı?

Mahkeme, dosyadaki eksiklikleri giderilmesi talebinin kabul edilmesi üzerine kararı 15 Mayıs'a erteledi. Peki, Selahattin Demirtaş beraat edildi mi SON DAKİKA 2023! Selahattin Demirtaş davası ne oldu, karar çıktı mı? İşte detaylar…

SELAHATTİN DEMİRTAŞ BERAAT EDİLDİ Mİ SON DAKİKA 2023

Edirne Cezaevinde tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş, dün (5 Aralık) saat 14.00'te Mersin 14. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki 10 adet dosyanın birleştirildiği davanın duruşmasına SEGBİS aracılığıyla katıldı. Demirtaş, 2015 ve 2016 yıllarındaki mitinglerde yaptığı konuşmalarda "hükümeti ve devlet organlarını alenen aşağılama" suçlamasıyla ve 10 dava dosyasının birleştirilmesiyle açılan davada, 20 yıla kadar hapis cezası isteniyordu. Karar duruşması, yapılan açıklamaya göre daha sonra 15 Mayıs tarihine ertelendi.

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