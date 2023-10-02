Şehinşah "Kapatıyoruz" şarkı sözleri dinle! "Kapatıyoruz" şarkı sözleri nedir?
Şehinşah "Kapatıyoruz" şarkı sözleri sıklıkla sevenleri tarafından dinleniyor. Kapatıyoruz şarkısı Rapçi Şehinşah tarafından seslendirildi. Kapatıyoruz şarkı sözlerini merakla müzik severler tarafından araştırıyor. "Kapatıyoruz" şarkı sözleri nedir ve Gülşen Kapatıyoruz şarkı sözleri gündeme geliyor. Peki, "Kapatıyoruz" şarkı sözleri nedir? Şehinşah "Kapatıyoruz" şarkı sözleri!
Kapatıyoruz şarkı sözleri merak edilen konular arasında yer alıyor. Şehinşah "Kapatıyoruz" şarkı sözleri nedir gündeme geliyor. Kapatıyoruz şarkı sözleri nedir ve Kapatıyoruz şarkı sözleri dinleyiciler tarafından araştırılıyor. "Kapatıyoruz" şarkı sözleri nedir? Şehinşah "Kapatıyoruz" şarkı sözleri! Detaylar haberimizdedir…
ŞEHİNŞAH "KAPATIYORUZ" ŞARKI SÖZLERİ
- Kendini vazgeçilmez sanan tez zamanda mezarı boylar
- Ne sandın ulan! Kurşun geçirmez mi Hasan'ı yoksa
- Tezatım or'da, mesela Rap roma bense Sezar'ım
- Oysa sen Esmâ'ü'l-Hüsnâ ol, ne yazar ezan Rap hacı bur'da
- Teçhizatı yükle koçum silah esasına koymaz
- Dünya mezbahasında koyun insan, tevazulu çokça
- Her arzunun ardında mahsur bir estağfurullah
- Ve malumunuz aklımda mahkum bu sevda uğrunda
- Homo sapiens evrildi telle çevrildi beyni
- Ne faturası biter, ne de verdiğim vergi
- Geldiğim yer diğer şehirlerde epey bi' giderli
- Şeyhin İzmir evin, devrim için emrin yeterli
- Ezber bozalım, yeni Rap'ler yazalım
- Hasat toplama vakti gelecekler
- Posacı pezevenkler çok açım
- Dostum bana yiyecek mama ver
- İhtilal olasıysa
- Bu neyin provasıydı?
- Şeyn, Şeyn, Şeyn, Şeyn, Şeyn
- Yo! 2011, ah, ah
- Büyük gövdeli ağaçlardan ovalara
- Savrulmuşum bir oraya bi' buraya
- Oysa uzun dişli kedilere yem olmadım
- En olmadık gen hortlayıp yedi Savana'da
- Tebligat verir habile kabil
- "Abim" dediğim herif art niyet sahibi kâmil
- Babam: Bir evliya değil tayine tabii
- Onun gen kodları sayesinde ailem garip sahi
- Naif anneci'min hâli bi' facia
- Hemşirem maciri mahşerin aşina
- Tüm intihar şekillerini denedi
- Yine de geberemedi
- Kabiliyet cahili galiba
- Yani bir aynayım (Ben)
- Fani bir hayvanım (Ben)
- Aynı babama çekmişim (Ben)
- Daimi laftayım (Ben)
- İstikrarsız ayarım yemiş hayalim ayvayı
- Baya dayandın hayatım çevir meyali sayfayı
- Mecali kalmadı ve lakin buldu line'ı Şah
- Acayip patladı
- O sakin Ufuk ayıldı bak
- Cemali parladı
- Her hali kurgu ayrıntıdan
- Hayra alamet değil, vesait ruhu yalnızlığa
- Defaeten söyledim, bu vekaleten örneğim
- Tövbeler haybeden, Rap sadece zapt eder öfkemi
- Kaybeder özlemi (Özlemi)
- Devam eder önce bir arbede, cereyan eder ama ne fark eder
- Ekarte et, affetme! Emanetle gel, adetten hararetli rekabetler
- Elalemle cephanemde hakaretler
- Ne kalemler feda etti, perakende felaketler
- Kelamın elhamdülillahı makalemde merak etme
- Mic benle başkalaşır! Telaşa mahal yok arkadaşım
- Meşakkatli deşarj! Eş anlamın ambalajın!
- Rap nişanesini taktım, eş zamanlı parçam
- Aşırı dozdan Hip-Hop'a maruz kaldı Şeyn, amansız hastam
- Hey yabancı kaçma! Yok mu hat'rı uğraşımın hiç
- Çok kadavra gördüm! O kadar da bulaşıcı değil
- Hokkalarca döktüm! Mürekkebi yüz arşını çiz
- Hokkabazlar öldü! Kolpalarsa gün aşırı pis
- Hep aynı eksende seksende yeksin heveslenme
- Mevsimler geçse de, nevsin el verse de
- Sessiz cesetlerle zevksiz mezarlarda
- Terksin herkesten ne eksi, ne fazla
- Güne güzel uyanmayalı da baya zaman oldu
- Dayanmaya takat arar falan amma yalan olur
- Aynalara soğuk garbın afakına bakar ufuk
- Maaafaka lan! Hayatım ayaklar altında lavuk
- Ailemle konuşmaya çalışmanın meşru yolu
- Babama telefon açtığımda çalar meşgul tonu
- Annem haricinde menfaatçi tüm sülalem
- Aralarında tek vefalı köpeğimiz hâlen
- Okuduğum kitaplar ve kaçak sigara levazımda
- İşeyerek büyütüce'n bi' kenevir dik mezarıma, yeter
- Arada yanıma gel, uzan esrarıma
- Birlikte bekleyelim şu malum kıyameti
- O denli çekiciyim sanar beni baz istasyonu
- Fakat Alsancak'ta fazla marka popülasyonu
- Sana anlatabilirim varsa motivasyonun
- Bi' kadınla tanışmanın on bir kombinasyonu
- Masalar arası rastlantısal kazalar yarat
- Asalak hatunlara saçma sapan masallar anlat
- Fazladan hit-point bi' sözlükte yazarsan falan
- Üstüne sikimsonik bi' gözlükte takarsan, tamam
- Mesela dubstep'i sevdiğinden bahsedebilirsin
- İleriye dönük bi' sound olmadığını farz edebilirsin
- Hometown sokağından on turdan az gezebilirsen
- Zapt edilebilir bi' kadına sende rast gelebilirsin
- Her türlü kafayı tecrübe etmekten sakın
- Azami dövme yap eski sevgilinden yakın
- Star Wars serisi bitir, etkisinde kalır
- Hepsi patlar elinde yoksa evinin anahtarı
- İnsan evrildi, Rap'in evri çevrildi gene
- Bana mic yerine verin emiyim besili meme
- Denenen her sex tekniğine misilleme
- Ne dersen de müziğime, değil sikimde bile
- Bi' kitle kulağının ardında kaplar hep
- Kanserse tetikleyen şarkımda saklı
- "Farklı bi' şeyler var bu çocukta!" demenin nedeni
- Aksi takdirde dinlerdin d'i' mi geleni geçeni
- Medeni beşeriyetin Şeyn emeni gömeni
- Türkiye Rap'e köylü kaldı be çetesi töresi
- Gecenin ötesi duman olur bebesi çömezi
- Atıl kapasite meselesi embesil ötesi
- "Göte giren şemsiyenin iç açıları toplamı Junkie"
- Cümlesi camii türbesi cadıların çorbası
- Sigarasını taciz ateşi yakar akabinde
- Her şey güzeldir ta ki o madafakaya kadar
- Dibe vurdum iyice
- Birde sen gidersen
- Gitme ne olur işte
- Bir tek sen, bir tek sen
- Yeterli eminim ben hem de gerçekten
- Ve yemin ederim ben senle gerçek ben
- Seyret, sevgilim seyret!
- Senin eserin sevgili sevgilim, seyret
- Ördeğin verdiğin değere deyseydi keşke
- Böyleydi geldiğim yerlerde sersemlik bende
- Seni o görüşüm aklımda bir an saf temiz
- Deniz otobüsü yanındaki çay bahçesi
- Göz yaparken kaş çıkaran yaz kasveti
- Bizim filmlere taş çıkaran aşk sahnemiz
- Aitliğin körlüğü bu sıçtık biz (Haha)
- Tarihin gördüğü en "mıçmıç" çift
- O şairinin öldüğü bi' bıçkın şiir
- Çıktığım hiç bi' kadın kılçın değil
- Ben hatalı ürünüyüm "Yıkılmaz" ailesin
- N'a'palım küçüklüğüm ısırgan bahçeleri
- En amansız hastalıktan hüküm giydi şahaneleri ben
- Yapayalnızım her anlamda şark ebedi gel
- Dibe vurdum iyice
- Birde sen gidersen
- Gitme ne olur işte
- Bir tek sen, bir tek sen
- Yeterli eminim ben hem de gerçekten
- Ve yemin ederim ben senle gerçek ben
- Aşk köpekleri
- Şark bülbülleri
- Şam şeytanları
- Farz edin öldüm
- Mahşeri gördüm
- Şarapneli söktüm ve
- Şartnameli şaad ile geri döndüm
- Addlettim her şeyimi
- Rap kurban ister
- Kaybettim her şeyimi
- Şah ölü, Şeyn ölü
- Şeri gömdüm, eşit şart öcüm alınana değin ölsün (Yeah)
- Dert çekmediğim gün yazmam ama
- Rap defterimin tüm yaprakları
- Şeyn herkesleri dürüst sanma ya da
- Terk etmelisin tüm toprakları
- Yanmaktayım ardım "Sodom Gomora"
- Molotof kokteyli yapmaktayım
- Hayatım bi' cinayetti
- Ben kendimi "Kom'ser Columbo" sanmaktayım
- Faturaları kapat
- Avucunu kokla
- Yola çık Şah, bavulunu topla
- Korkma ben varım, Ufuk
- Avuturum otla
- Umut var sanıp uyu
- Tabutunu boyla
- Yarın için hiç bi' plan yapmadım
- Dün mü? Ardıma hiç bakmadım
- Güldüm viran astarı aslımın
- Üzgünüm ama farkına bile varmadım (Varmadım)
- Lanetin ta kendisi bana vadedildi
- Kara bahtım gark edildi
- Şah yakalanıp
- Alanına kastedildi
- Hassan Sabbah Alamut'a hapsedildi
- Barış kana karıştı aşk hakir
- Can havli şans o ki taş kalbin
- Şah katil, şark yeri: Tac Mahal'i
- Savaş başladı marş marş Haşşaşi! (-şi, -şi, -şi)
- Geçmişi değiştiremem, eskiyi getiremem
- Gecikmiş erişilemez, veziri rezil eder
- Her izin üzerinde Şeyn temsili "Mesih"
- Esir edilmiş MC'liğe Rap kaderi kesin
- Azizim Hassickdir 2 yeter gazeli
- Kesin haseti kasetten kasete
- Çekin kaza eseri Yener'i
- Nesil azimli mesele değil bu ruha muğlak
- İşkembeden işe yaramaz cruw'lar kurmak
- Güruha put, Boe B bu rükuda dur
- Hah, Mic Check piç yunusu Dirty Du'dan duymak
- Uyak yaparak uyanıp, uyak yaparak uyumak
- Kulak asarak uyarı bu ya yazarak uygulamak
- Ulan asalak uzanıp uza, bu sana göre değil!
- Ustalara musallat uzam
- Susamak Hip-Hop'a kusana kadar arzulamak
- Muntazam hâle varana dek ara vuslata uzan Şah
- Sevgili Rap!
- Zehrini zerk ettin
- Gittin, Şeyhini terk ettin
- Şimdi senin tam ardındayım
- Doğduğum şehrin yedi kat altındayım
- Sevgili Rap!
- Zehrini zerk ettin
- Gittin, Şeyhini terk ettin
- Şimdi senin tam ardındayım
- Doğduğum şehrin yedi kat altındayım
- Sevgili Rap!
- Zehrini zerk ettin
- Gittin, Şeyhini terk ettin
- Şimdi senin tam ardındayım
- Doğduğum şehrin yedi kat altındayım
- Sevgili Rap!
- Zehrini zerk ettin
- Gittin, Şeyhini terk ettin
- Şimdi senin tam ardındayım
- Doğduğum şehrin yedi kat altındayım
- Ürürken arkama bakmadan (Ih)
- Arkadaş falan takmadan (Ih)
- Karmaşam yalan aşşa'lık
- Parçalar kadar şarlatan
- Arka bahçeme gömdüğüm
- Gangsta'lar kadar kahraman
- Kabahat andavalda valla'
- Martaval tam anlamıyla "şaklaban"
- Amca, amca
- Size "Şeyho" desem
- "Ümit Besen" desen mesele değil!
- Çünkü mesele sen!
- Dün kü cesetler Rap'çi vesselam
- Keşke reset'lesem
- Cartel'den önceye Rap müziği
- Kimse ses etmese
- Ve sen dinleyici! Ezberlerken MC
- Mestefe'yle ben FIFA çakıyo'z
- Enfeslerde Messi
- LSD'li bi' kedi misali
- Seyretsen de beni
- Seni seviyorum len!
- İçerde bi' yerlerde
- Belki merdiven harbiden dik
- Sanki bi' bambudan sik
- Götün sıkıyo'sa çık
- Yeryüzü labirent bitch
- Kalbini tamir et badire mahveder
- Harfi harfine sağ giden sarf olur
- Bakire naaş olur camiide
- Nasıl bilirdiniz
- Ortalamın ortalarında
- Klasik takılmaktan usandım bol pantolon
- Pardon
- Ayağımda takunya olsa daha makbul ama
- Bezden çakma nike naylon
- Gömlek var kapşonuı sırıttıysa çıkarıyom
- Hayatım çakma? anlıyon
- Gırnatayı alıp patlıyom
- İzmirliyim "YOoM"luyom
- Diyom ki çok mu zorluyon da olmayınca zırlıyon
- Pasif kaldıkça gözümde bi zerre yükselmiyon
- Aradığım kombinasyon
- Usul erbabı
- Melik erkanı yanında
- Şahların şahının esrarı
- Sahibi olanların mevlasıyım
- Kabul alttan geldim
- Kıstasları kıskaçla kıskançları gırtlakla
- Kırk kırbaç sırta kızgın yağ mısram
- Islahı punch hasmım
- Israrı kan tarzım
- İskanı harp kastım
- Geldim arşı kaplamış hüsranları ben yazdım
- (Yazmış, yazmış) Yazmış, yazmış, o yazmış
- Ben karışmam, beni ilgilendirmez
- Ben şimdi kendi verse'üme girice'm
- Geri kalanına beni bulaştırmasın
- Ben onu söyliy'im yani
- Dedim ki: "Bad bahtım."; Dedi: "Kader."
- Madem öyle dedim ben de: "Bas'i'm sırra kadem."
- Haçen tası tarağı toplar, Ufuk olur "acem"
- Macellan'a taş çıkarır, Evliya'ya hançer!
- Amiyane tabiriyle: "homeless'ım" da denebilir (Denebilir)
- Omuzunda katibim kiramı verebilir (Verebilir)
- Yol uzun bu yolda her an her şey olabilir (Olabilir)
- Bir iddaya bakar cebim dolabilir (Dolabilir)
- Algıda seçici kesim
- Eşittir geçici nesil
- Gelişim dediğin nedir?
- Rap için çizdiğin resim?
- İlkokul müsameresi
- Bi' çocuk mücadelesi
- Bi' çoğunun hüsamettin cindoruk mukayeseşi
- (Ne?) Anlamayan var, anlayana madalya takmaz
- Hayat, bayanlar baylar hazıra dağ dayanmaz
- Kayar gözlerinin önünde basiret bağlar
- Şeyn Şeyn Şeyn
- Ölüme nazire yapar
- Yow, yow, yow
- İpe sapa sapla masamdan masallar
- Sabahtan akşama samanlık seyran vasatca
- Maşamdan kan damlar lan kamuf ah tut karartma
- Var arkamdan peşi sıra cartel masakka
- Şaranpolde poligon atak yap bi zahmet
- E malesef uçurup attım tutam cesaret
- Anfetamin hararetse delirir el oğlu ne hacet
- Her adet ardındaki ceddine sunar selamet
- Mantıksa yok bu sefer rekabete başla
- Şaklaban medya programlarında göt salla yaşlan
- Aşama kaydet ah bi tutsa endişesi birde rant yap
- İlahlarınız ihmal edildikçe cebelleşme başlar
- Manidar insanlar selam şeyhin mestefeyle
- Esnemeyle meşgulum şuan e gelip sende seyret
- Herkeseye para yağsın gökten ne haldeyiz şuan
- Hiphop meşalesinin gazı bitti kararmakta bura
- Bayraklı bronx bitch, pekâlâ mekân
- Damara devam! Legal egale kelama merak
- Kameram haram harmana, sabah ne kadar hesap?
- Nemalan evhamı refah yapan, sigaram Hip-Hop
- Bi' gram insanlık yok, etrafım hayvanlar alemi
- Kaypaklar tarafından büyütülmüş hayranlar aleni
- Tayfamla açlıktan sürünürken fan sayfa rağbetin
- Fayda sağlamaz korsan sürümümden rant sağlar, aferin
- Akademik kariyerin veya maliyetin nâfile
- Rap ait sokaklara feda faaliyetim cahile
- Fakir, yetim, garip, hakir lakin zengin hakim
- Aciz adalet telakki katil yazarken tarihi n'api'yım
- Metropol de can pazarı, çal çanı
- Çağar Şah'ı, çal ışığı yak
- (Şeyn, Şeyn)
- Çağ dışı çark
- Çatışmayı bırak
- Çalışmaya başla maaşına bak
- Sisteme karşı şarkılar yaz
- Yo! Şeyn, Şeyn, Şeyn, Şeyn, ah
- Kısa yoldan, uzatmadan, açık seçik olsun, anlat
- Islah olmak, uzaklara kaçıp, eşi dostu satmak
- Mısraları dudaklara çalıp yetinirdim fakat
- İflah olmaz uyaklarla canım Şeyn otu sarar
- Sünger misali çekip üfler enkazına Rap'i
- Pespaye şehri yeşil tüllere esrarıma çevir
- Enstantaneler sahnesi yüzler esasında feci
- Velhasılsa Rap'çiler bu güzel mezarlıkta bekçi
- Eski coşkumdan eser yok
- "Çocukluk" denen çok güzelmiş
- Meğer dert yok
- Her şeye değer ver homs
- Geçen terso günlerim
- El vermez ensemdeler hep onlar
- Sevsem de sevmesem de
- Tek sevgilim Rap yo
- İki yanlış bi' doğruyu götürmez
- Özümser olduğu konumu çoğunuz üzülmez
- Öğütle yontulan odunlar onursuz özünde
- İnanca tutunup boğulur sonsuzluk gölünde
- Montu geçirdim sırtıma, sıktı sırrın ıstırabı
- Şehrin en işlek kısmına sızmış hırsız istilası
- Şeyh'in gelişti hısımlar kızdı sıtkı sıyrılası
- Mıknatıs misali çekti rıskı hısmın ihtirası
- Tılsımım kırık sızıntı sırf
- Fısıltı çıt yok ıssız
- Islık çalar ıskartadan
- Irzı kırık kâzım hırsı
- Gözlerinden okunur
- Hızlı yok olur, böyleleri bilirsin
- Ön izlenim bir ön sevişme sonucu
- Gölgelenir eminim
- Konu etik
- Bozuk Rap'in kemik gelişim
- Çoğu eski okul Rap'çi bilir yoğurt yiyişini
- "Onur" dedik, o dedi ki: "Moruk Pop'u yeğlerim"
- Sonunda bi' popisi var çoluk çocuk eğlenir (Haha)
- Kitlerdim diss'i, ciklet gibi çiğnerim sizi
- Tanımıyorsan dersin ki "Cidden disiplinsiz biri!"
- İğrenir gibi
- Migren gibi bi' şeydir sesim
- Ayıkmıyorsan MC'li cidden
- Tiksindirir seni bitch
- Son on verse, e son söz
- Dört verse, e dört göz
- Örs çekiç ve üzengi düzer
- Örselenen önsöz
- Ömre bedel özümsenen özgürlüğe son dört yüz
- Böyle beter çözümleri
- Gözüktüğünden çok çözdük
- Old dirty joint Ornitorenk Perry'im bong
- Sing song
- Ding dong bu bok bi' bomba pim flow
- Sigortalattık Hip-Hop'u, fil çok çimense beat
- Hop bi' dak'ka "Kill 'Em All"
- Filarmonik fiyasko klik pow
- New York olmasa da fark yok, İstanbul east coast
- İzler kaybolsa da rahat ol, izbandut bir çoğu
- Diss bol ortamda, farz o sübyancı tip çok
- Dip not: onlarca barzo dinlerken Hip-Hop
- Kültür ayaklar altında bi' kaç salak var ardında
- Sanat manat laf aslında, pazar kuşatma altına
- Saçma sapan yazıp sana satar aptalca şarkılarını
- Farkına var! Aldanma yaşatma başkalarını
Kaynak: Haberler.com / Gündem