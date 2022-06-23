Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatleri çeken Sedat Bozkurt hakkında araştırmalar yapılıyor. Sedat Bozkurt kimdir? Sedat Bozkurt kaç yaşında, nereli? Sedat Bozkurt hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

SEDAT BOZKURT KİMDİR?

1965 yılında aslen Ankara'da dünyaya gelmiştir. Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu usta gazeteci Sedat Bozkurt, Günaydın, ANKA Haber Ajansı, Yeni Yüzyıl, Yeni Binyıl ve TV8 bünyesinde çalışmış, bir dönem ATV Ankara Haber Müdürlüğü yapmıştır.

1965 yılında aslen Ankara'da dünyaya gelmiştir. Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu Sedat Bozkurt, Günaydın, ANKA Haber Ajansı, Yeni Yüzyıl, Yeni Binyıl ve TV8 bünyesinde çalışmış, bir dönem ATV Ankara Haber Müdürlüğü yapmıştır. Birgün Gazetesi ve The New Anatolian'nda da çalışan Sedat Bozkurt 2007 senesinden itibaren uzun süre Fox Tv Ankara Temsilcisi olarak çalışmıştır. 2018 yılının Ağustos ayında Fox Tv yönetimi tarafından yeniden yapılandırma gerekçesi nedeni ile görevine son verildiği açıklanmıştır. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkan Yardımcılığı da yapmış, mezun olduğu Gazi Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak çalışmıştır.

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