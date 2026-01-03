Haberler

Seçime böyle gidiyor: Makam odasında padişah kıyafetiyle poz veren oda başkanı

Güncelleme:
Derince Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Bekir Sargın'ın 11 Ocak'ta yapılacak oda seçimleri öncesinde sergilediği görüntüler kamuoyunda büyük tepki topladı. 16 yıldır başkanlık görevini yürüten Sargın'ın, oda imkânlarıyla oluşturduğu lüks makam odası ve Osmanlı padişahlarını andıran kıyafetlerle poz vermesi tartışma yarattı.

  • Derince Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Bekir Sargın'ın makam odasının kapısının dışarıdan kolu bulunmuyor ve kapı yalnızca içeriden açılabiliyor.
  • Bekir Sargın, makam odasında Osmanlı padişahlarına ait kaftan ve kavuk benzeri kıyafetler giyerek fotoğraf çektirdiği iddia ediliyor.
  • Derince Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanlığı seçimleri 11 Ocak'ta yapılacak ve Bekir Sargın bu seçimde Hüsamettin Soylu ile yarışıyor.

Kocaeli'nin Derince ilçesinde Bekir Sargın, 16 yıldır Derince Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanlığı görevini sürdürüyor. 11 Ocak Pazar günü yapılacak seçimlerde yeniden aday olan Sargın, bu kez güçlü bir rakiple karşı karşıya. Daha önceki seçimlerde tek aday olarak yarışan Sargın'ın karşısına bu dönem Hüsamettin Soylu çıktı.

MAKAM ODASI GÜNDEMDE

İddiaya göre; Derinceli esnaftan toplanan aidatlarla Çenedağ Mahallesi Çeşme Sokak'ta oda binası satın alındı. Binanın içi yenilenirken, en çok konuşulan bölüm Başkan Sargın için özel olarak tasarlanan makam odası oldu. Lüks mobilyalarla donatıldığı belirtilen odanın, ekonomik sıkıntı yaşayan esnaf arasında tepki topladığı ifade edildi.

DIŞARIDAN AÇILAMAYAN KAPI

Özgür Kocaeli gazetesinde yer alan habere göre; Sargın'ın makam odasının kapısının dışarıdan kolu bulunmadığı, kapının yalnızca içeriden açılabildiği öne sürüldü. Bu durum, "ulaşılmazlık" ve "güç gösterisi" eleştirilerini beraberinde getirirken, bazı esnaflar oda yönetimi anlayışıyla bağdaşmadığını savundu.

PADİŞAH KIYAFETİYLE FOTOĞRAF

Tepkilerin odağındaki bir diğer konu ise Sargın'ın makam odasında Osmanlı padişahlarına ait kaftan ve kavuk benzeri kıyafetler giyerek fotoğraf çektirdiği ve bazı üyeleri bu şekilde karşıladığı yönündeki iddialar oldu. Bu görüntülerin seçim öncesi esnaf arasında geniş yankı uyandırdığı kaydedildi.

ESNAF GEÇİM DERDİNDE AMA...

Artan hayat pahalılığı ve düşen alım gücüyle mücadele eden esnaf kesimi, oda yönetiminin önceliğinin "gösteriş" değil destek ve çözüm odaklı olması gerektiğini savundu. Bazı esnaflar, oda başkanının temsil ettiği makamın ciddiyetinden uzaklaştığı yorumunu yaptı.

SEÇİM ÖNCESİ GÖZLER SANDIĞA ÇEVRİLDİ

11 Ocak'taki seçimler öncesinde bu iddiaların nasıl bir karşılık bulacağı ve kamuoyunda oluşan algının sandığa nasıl yansıyacağı merak konusu oldu.

Yorumlar (4)

Haber Yorumlarıİsmail Atış:

Biz böyleleri yüzünden bu haldeyiz

Yorum Beğen20
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıRrgin Taten:

Ee 16 yıl seçersen sonuç bu

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıErkan Tokgoz:

Acilen bir klinikte tıbbi desteğe ihtiyacı var

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAdil ASLAN:

Önce hizmet sonra mevkii,makam ve kıyafet!

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

