Seçime böyle gidiyor: Makam odasında padişah kıyafetiyle poz veren oda başkanı

Kocaeli'nin Derince ilçesinde Bekir Sargın, 16 yıldır Derince Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanlığı görevini sürdürüyor. 11 Ocak Pazar günü yapılacak seçimlerde yeniden aday olan Sargın, bu kez güçlü bir rakiple karşı karşıya. Daha önceki seçimlerde tek aday olarak yarışan Sargın'ın karşısına bu dönem Hüsamettin Soylu çıktı.

MAKAM ODASI GÜNDEMDE

İddiaya göre; Derinceli esnaftan toplanan aidatlarla Çenedağ Mahallesi Çeşme Sokak'ta oda binası satın alındı. Binanın içi yenilenirken, en çok konuşulan bölüm Başkan Sargın için özel olarak tasarlanan makam odası oldu. Lüks mobilyalarla donatıldığı belirtilen odanın, ekonomik sıkıntı yaşayan esnaf arasında tepki topladığı ifade edildi.

DIŞARIDAN AÇILAMAYAN KAPI

Özgür Kocaeli gazetesinde yer alan habere göre; Sargın'ın makam odasının kapısının dışarıdan kolu bulunmadığı, kapının yalnızca içeriden açılabildiği öne sürüldü. Bu durum, "ulaşılmazlık" ve "güç gösterisi" eleştirilerini beraberinde getirirken, bazı esnaflar oda yönetimi anlayışıyla bağdaşmadığını savundu.

PADİŞAH KIYAFETİYLE FOTOĞRAF

Tepkilerin odağındaki bir diğer konu ise Sargın'ın makam odasında Osmanlı padişahlarına ait kaftan ve kavuk benzeri kıyafetler giyerek fotoğraf çektirdiği ve bazı üyeleri bu şekilde karşıladığı yönündeki iddialar oldu. Bu görüntülerin seçim öncesi esnaf arasında geniş yankı uyandırdığı kaydedildi.

ESNAF GEÇİM DERDİNDE AMA...

Artan hayat pahalılığı ve düşen alım gücüyle mücadele eden esnaf kesimi, oda yönetiminin önceliğinin "gösteriş" değil destek ve çözüm odaklı olması gerektiğini savundu. Bazı esnaflar, oda başkanının temsil ettiği makamın ciddiyetinden uzaklaştığı yorumunu yaptı.

SEÇİM ÖNCESİ GÖZLER SANDIĞA ÇEVRİLDİ

11 Ocak'taki seçimler öncesinde bu iddiaların nasıl bir karşılık bulacağı ve kamuoyunda oluşan algının sandığa nasıl yansıyacağı merak konusu oldu.