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Seçil Erzan'ın maaşı ne kadar, kaç TL? Seçil Erzan kaç para maaş alıyor?

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Futbol dünyasının da aralarında olduğu kişileri 'Yüksek karlı gizli fon' vaadiyle dolandıran banka şube müdürü Seçil Erzan hakkında hazırlanan MASAK raporu ortaya çıktı. Peki, Seçil Erzan'ın maaşı ne kadar, kaç TL? Seçil Erzan kaç para maaş alıyor?

İstanbul'da banka şube müdürlüğü yapan Seçil Erzan'ın 'Yüksek karlı gizli fon' vaadiyle yaptığı milyarlık vurguna dair yeni detaylar gelmeye devam ediyor. Son olarak dava dosyasına giren MASAK raporunda Erzan'ın maaşı da yer aldı. Peki, Seçil Erzan'ın maaşı ne kadar, kaç TL? Seçil Erzan kaç para maaş alıyor?

SEÇİL ERZAN'IN MAAŞI NE KADAR, KAÇ TL?

Raporda 75 bin lira aylık maaşı olan Erzan'ın, Aralık 2022'de Çorlu'da güncel değeri yaklaşık 7.5 milyon lira olan bir arsa satın aldığı ve 21 gün sonra bu arsayı elden çıkardığı belirtildi. Habertürk'ün haberine göre, MASAK raporunda yer alan bilgilerde sigorta başlangıç girişi 25 Eylül 2000 olarak görülen Seçil Erzan, 2001-2023 yılları arasında Denizbank'ta çalıştı. Burada müdür pozisyonunda olan Erzan'ın mart ayındaki maaşı 75.060 liraydı.

7.5 MİLYON LİRAYA ALDIK, 21 GÜN SONRA SATTI

Raporda ayrıca dikkat çeken bir arsa satışı da var. Raporda bu satışla ilgili olarak, "Analiz konusu şahıslardan Seçil Erzan tarafından güncel değeri yaklaşık 7.500.000 TL olan Tekirdağ ili Çorlu ilçesinde bulunan 391 Ada 4 parseldeki Konut niteliğindeki taşınmazın 08.12.2022 tarihinde edinildiği, sonrasında 21 gün sonra 3. şahsa satışın gerçekleştirildiği" ifadeleri yer alıyor. Raporda Seçil Erzan'ın yüksek tutarlara ulaşan para transferlerinin olduğuna da yer verilirken, banka hesaplarına gelen yüksek meblağlı para transferlerinin de görüldüğü belirtiliyor.

Emir Ceran
Emir Ceran
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