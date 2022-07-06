Samsun bayram namazı saat kaçta? Samsun Kurban Bayramı namazı saat kaçta?

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SAMSUN BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Samsun bayram namazı saat 05.45'te kılınacak. Samsun bayram namazı saati yanı sıra Samsun ilçelerinin bayram namazı saati de merak edilenler arasında. İşte, Samsun ilçelerinin bayram namazı saati:

19 mayıs bayram namazı saati: 05:46

Alaçam bayram namazı saati: 05:47

Asarcık bayram namazı saati: 05:46

Atakum bayram namazı saati: 05:46

Ayvacık bayram namazı saati: 05:45

Bafra bayram namazı saati: 05:46

Çarşamba bayram namazı saati: 05:44

Havza bayram namazı saati: 05:49

Kavak bayram namazı saati: 05:47

Ladik bayram namazı saati: 05:48

Salıpazarı bayram namazı saati: 05:44

Samsun bayram namazı saati: 05:45

Tekkeköy bayram namazı saati: 05:45

Terme bayram namazı saati: 05:43

Vezirköprü bayram namazı saati: 05:49

Yakakentbayram namazı saati: 05:48

BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

İki rekattan oluşan bayram namazı şu şekilde kılınır:

1. Rekat

Niyet ettikten sonra tekbir alınır ve eller bağlanır,

"Sübhaneke duası"nı okur,

Yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak

Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

Tekbir alınır ve bu sefer eller göbek hizasında bağlanır.

İmam "Euzü besmele" çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat bu sırada imamı dinler.

Rüku ve secde yapılarak 2. Rekata kalkılır.

2. Rekat

İmam; gizlice "Besmele" çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat sessizce imamı dinler.

Ardından tekrar tıpkı iftitah tekbiri gibi eller yeniden kulak hizasına kaldırılarak

Tekbir alınır ve eller yanlara bırakılır,

Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

Tekbir alınır ve eller son kez yanlara salınır,

Son olarak 4. Tekbir alınır bu sefer eller kulak hizasına kaldırılmaz ve rükuya gidilir.

Rüku ve secdenin ardından oturulur, "Tahiyyat, Salli-Barik duaları" okunur ve önce sağ tarafa sonra sola selam verilerek namaz tamamlanır.

Müezzinin refakatinde cemaat, 3 defa tekbir (teşrik) getirir. Ardından imam hatip bayram hutbesini okumaya başlar.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?

Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen Kabine Toplantısı'nın ardından Kurban Bayramı tatili 9 güne çıktı. 9 Temmuz Cumartesi günü başlayacak bayram tatili 17 Temmuz Pazar'a kadar sürecek.