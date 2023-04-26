Futbolun en üst düzey liglerinden kabul edilen Şampiyonlar Ligi futbol severler tarafından ilgiyle takip ediliyor. Turnuvada yarı finalde karşılaşacak takımlar ve eşleşmeler belli oldu. Futbol severler yarı finalleri tam gününde izlemek için, Şampiyonlar Ligi yarı final maçları ne zaman oynanacak 2023? UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ve final maçı tarihleri hangi gün? araştırması yapıyor. İşte detaylar...

UEFA Şampiyonlar Ligi (İngilizce: UEFA Champions League, genellikle UCL olarak da kısaltılır) veya kısa kullanımıyla Şampiyonlar Ligi, Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA) tarafından her yıl düzenlenen ve UEFA'ya bağlı birinci liglerdeki takımların mücadele ettiği uluslararası bir futbol turnuvasıdır. Peki, Şampiyonlar Ligi yarı final maçları ne zaman oynanacak 2023? UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ve final maçı tarihleri hangi gün?

ŞAMPİYONLAR LİGİ YARI FİNAL EŞLEŞMESİ BELLİ OLDU MU?

Yarı final eşleşmeleri şöyle:

Real Madrid - Manchester City

Milan - İnter

ŞAMPİYONLAR LİGİ YARI FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN OYNANACAK?

Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçları 9-10 Mayıs tarihlerinde oynanacak. Rövanş maçları ise 16-17 Mayıs tarihlerinde oynanacaktır.

Maç takvimi şöyle:

ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNAL MAÇI NE ZAMAN?

Final maçının 10 Haziran 2023 tarihinde oynanması bekleniyor. Henüz finalist takımlar belli olmadı.

2023 ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ NEREDE YAPILACAK?

2022-23 UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 31., Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası ile birlikte toplamda 68. sezonudur. Final maçı Mayıs 2023'te Almanya'nın Münih şehrindeki Allianz Arena'da yapılacağı açıklanmıştı ancak UEFA tarafından 16 Temmuz 2021 tarihinde daha önceki ertelemeler nedeniyle final maçının Türkiye'nin İstanbul şehrindeki Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda yapılacağı açıklandı. Aynı açıklamayla Münih şehrinin 2025 finaline ev sahipliği yapacağı duyuruldu.