Şampiyonlar Ligi maçlar hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi yarı final ve final maçı hangi kanalda yayınlanacak? Exxen'de mi?

Şampiyonlar Ligi maçlar hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı final heyecanı yaşanır. Bu sene yarı final kalan 4 takım finale kalıp şampiyonluk ipini göğüslemeyi hedefliyor. Bu büyük heyecana ortak olmak isteyen futbolseverler Şampiyonlar Ligi maçlar hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi yarı final ve final maçı hangi kanalda yayınlanacak? sorularına yanıt aramaya başladı. İşte detaylar...

ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI HANGİ KANALDA?

Uefa Şampiyonlar Ligi'nde yarı final maçları bu akşam başlıyor. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasının yarı finalinde ilk maçlar, 26 Nisan Salı ve 27 Nisan Çarşamba günü oynanacak. Organizasyonda yarı final rövanş maçları ise 3-4 Mayıs tarihlerinde oynanacak. Mücadeleler EXXEN ve TV 8,5'da şifresiz olarak yayınlanacak.

FİNAL PARİS'TE

Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesinin ardından St. Petersburg kentinden alınan 2022 Şampiyonlar Ligi finaline Fransa'nın başkenti Paris'teki Stade de France ev sahipliği yapacak.

26 Nisan Salı:

Saat: 22.00 Manchester City (İngiltere) - Real Madrid (İspanya)

27 Nisan Çarşamba:

Saat: 22.00 Liverpool (İngiltere) - Villarreal (İspanya)

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