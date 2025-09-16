ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ TAKVİMİ: Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman başlıyor, hangi takımlar katılacak?

Eylül ayı geldiğinde Avrupa'da sadece sonbahar rüzgarları değil, futbolun en büyüleyici fırtınası da başlar: UEFA Şampiyonlar Ligi! Her sezon milyonları ekran başına kilitleyen bu dev turnuva, 2025 yılında yepyeni hikâyeler, sürprizler ve efsanelerle geri dönüyor. Peki, Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman başlıyor, hangi takımlar katılacak, maçlar hangi kanallarda yayınlanacak? İşte 2025 Şampiyonlar Ligi hakkında tüm detaylar…

2025 UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI NE ZAMAN?

Avrupa futbolunun en prestijli organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2025 sezonunun grup aşaması 16 Eylül Salı günü resmen başlıyor. İlk hafta, üç güne yayılan kritik karşılaşmalarla futbolseverlere adeta bir ziyafet sunacak. Her günün erken ve geç saatlerde olmak üzere iki farklı maç saati olacak: 19.45 ve 22.00 (Türkiye saati ile).

İlk gün Arsenal, Juventus, Real Madrid ve Tottenham gibi devlerin sahne alacağı maçlarla başlıyor. İkinci gün ise Liverpool-Atletico Madrid ve Bayern Münih-Chelsea gibi nefes kesecek mücadeleler var. Üçüncü gün ise Galatasaray, Manchester City ve Barcelona'nın sahaya çıkacağı yoğun bir programla tamamlanıyor.

Bu sezon maçlar sadece takımlar için değil, taraftarlar için de çok kritik. Çünkü yeni formatta oynanacak her karşılaşma, sıralamaları doğrudan etkileyecek.

2025 UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARINA HANGİ TAKIMLAR KATILACAK?

2025 sezonu Şampiyonlar Ligi, hem klasik devlerin hem de yeni sürpriz adayların sahne aldığı geniş bir yelpazeye sahip. İngiltere bu sezon 6 takımla Şampiyonlar Ligi'nde yer alıyor. Manchester City, Arsenal, Chelsea, Liverpool, Newcastle United ve Avrupa Ligi şampiyonu Tottenham Premier Lig'i en güçlü şekilde temsil edecek.

İspanya cephesinde Real Madrid, Barcelona, Atletico Madrid gibi devlerin yanı sıra bu sezon Athletic Bilbao ve Villarreal gibi dikkat çeken temsilciler de var. Serie A'dan Inter, Juventus, Napoli ve Atalanta sahnede olacak. Bayern Münih, Dortmund ve Leverkusen gibi Alman devlerinin yanı sıra Galatasaray, Ajax, Benfica gibi geleneksel takımlar da sahada olacak.

Bu sezona damga vurabilecek takımlar arasında özellikle Galatasaray, Benfica, Napoli ve Leverkusen'in performansı merakla bekleniyor. Ayrıca Karabağ, Pafos, Kairat ve Slavia Prag gibi "sessiz devler" sürpriz sonuçlara imza atabilir.

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Futbolseverlerin en çok merak ettiği konulardan biri de: "2025 Şampiyonlar Ligi maçları nereden izlenecek?" Bu sezon, UEFA ile yapılan yeni anlaşmalar sayesinde Türkiye'deki izleyiciler maçların büyük bir kısmını şifresiz olarak izleyebilecek.

TRT, 2024-2027 dönemi için UEFA Şampiyonlar Ligi'nin Türkiye yayın haklarını aldı. Bu kapsamda Galatasaray başta olmak üzere Türk takımlarının maçları TRT 1 ve TRT Spor kanallarından yayınlanacak. Diğer karşılaşmalar ise TRT'nin dijital platformu tabii üzerinden izlenebilecek.

Yani artık Avrupa devlerinin kapışmasını izlemek için ekstra ücret ödemek zorunda değilsiniz. Özellikle mobil cihazlar üzerinden izlemek isteyen futbolseverler için tabii platformu büyük kolaylık sağlayacak.

2025 ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ TAKVİMİ

2025 sezonu maç programı, ilk düdükten itibaren dolu dolu geçecek bir takvime işaret ediyor. Grup maçları 16 Eylül'de başlarken, bu tarih itibarıyla her hafta Avrupa'nın farklı şehirlerinde dev mücadeleler oynanacak.

İlk maç haftasında öne çıkan karşılaşmalardan bazıları şöyle:

Athletic Bilbao - Arsenal: İspanyol disiplini, İngiliz temposuyla buluşuyor.

Juventus - Borussia Dortmund: Eski günlerin rövanşı gibi.

Real Madrid - Olimpik Marsilya: Beyazlar evinde hata yapmak istemiyor.

Liverpool - Atletico Madrid: Son yılların en ateşli eşleşmelerinden biri.

Eintracht Frankfurt - Galatasaray: Türk temsilcisi Almanya'da zorlu bir sınavda.

Manchester City - Napoli: Taktik savaşına hazır olun!

İkinci haftadan itibaren takımların grup içindeki konumları netleşmeye başlayacak ve her puan altın değerinde olacak. Grup aşaması sonunda ilk iki sırayı alan takımlar son 16 turuna yükselecek.