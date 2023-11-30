Şampiyonlar Ligi haftanın 11'i! Haftanın 11'inde Galatasaray'dan kimler var, Ziyech var mı?
Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. maçında Galatasaray, sahasında Manchester United ile 3-3 berabere kaldı. Karşılaşmaya sarı-kırmızılıların yıldızı Hakim Ziyech damga vurdu. Ziyech'in performansı sonrası Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'inde Galatasaray'dan kimler var, Ziyech var mı merak edildi. İşte, Şampiyonlar Ligi haftanın 11'i!
Şampiyonlar Ligi haftanın 11'i! Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. maçında Galatasaray, sahasında Manchester United ile 3-3 berabere kaldı. Karşılaşmaya sarı-kırmızılıların yıldızı Hakim Ziyech damga vurdu. Ziyech'in performansı sonrası Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'inde Galatasaray'dan kimler var, Ziyech var mı merak edildi. İşte, Şampiyonlar Ligi haftanın 11'i haberimizde!
ŞAMPİYONLAR LİGİ HAFTANIN 11'İ
Manchester United karşısında 2 gol ve 1 asistle oynayan Galatasaray'ın Faslı yıldızı Hakim Ziyech, Şampiyonlar Ligi'nde haftanın takımına seçildi.
HAFTANIN 11'İNE SEÇİLDİ
Hakim Ziyech, Manchester United karşısındaki çılgın performansıyla Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'ine seçildi.
Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'i: