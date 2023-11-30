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Şampiyonlar Ligi haftanın 11'i! Haftanın 11'inde Galatasaray'dan kimler var, Ziyech var mı?

30 Kasım 2023 16:40 Son Güncelleme: 16:41 Abone Ol

Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. maçında Galatasaray, sahasında Manchester United ile 3-3 berabere kaldı. Karşılaşmaya sarı-kırmızılıların yıldızı Hakim Ziyech damga vurdu. Ziyech'in performansı sonrası Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'inde Galatasaray'dan kimler var, Ziyech var mı merak edildi. İşte, Şampiyonlar Ligi haftanın 11'i!