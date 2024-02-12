Bugün öğlen saatlerinde Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın özel kalem müdürü Samet Güdük vuruldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Birçok kişi ise Samet Güdük'ün kim olduğunu merak ediyor. Peki, Samet Güdük kimdir? Samet Güdük neden vuruldu, öldü mü? Detaylar haberimizde...

SAMET GÜDÜK KİMDİR?

Adana Büyükşehir Belediye binasında silahlı saldırı yaşandı. 3 kurşunla yaralanan ve durumunun ağır olduğu belirtilen süreçte Adana Büyükşehir Belediye binasında hararetli anlar yaşandı. Belediyeye giren kimliği belirsiz kişi, tabanca ile özel kalem müdürü Samet Güdük'e silahla ateş açtı. Vücuduna isabet eden kurşunla ağır yaralanan Samet Güdük, hastaneye kaldırıldı. Aldığı 3 kurşun darbesiyle tedavi altına alınan Güdük'ün sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi. Yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Güdük'ün kim olduğu ise merak konusu. Samet Güdük Adana'da dünyaya geldi. Adana Büyükşehir Beledye Başkanı Zeydan Karalar'ın özel kalem müdürü olan Samet Güdük'ün evli olduğu biliniyor. Aynı zamanda Güdük'ün 2. çocuğu bulunuyor. Samet Güdük'ün son durumu hakkında hastaneden açıklama bekleniyor.

SALDIRGAN YAKALANDI MI?

Valilik olayla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "Olayın alacak verecek meselesi yüzünden Belediye Halk Ekmek çalışanı M.G. tarafından gerçekleştirildiği tespit edilmiş, şüpheli suç aletiyle olay akabinde yakalanmıştır" ifadelerini kullandı.