Sakar Şakir filmi nasıl bitiyor? Sakar Şakir final sahnesi İZLE! Sakar Şakir sonunda ne oluyor?

Show Tv'de yayınlanan Sakar Şakir filminin sonu merak konusu oldu. Filmseverler, Sakar Şakir filminin son sahnesini araştırmaya başladı. Peki, Sakar Şakir filmi nasıl bitiyor? Sakar Şakir final sahnesi nasıl? Sakar Şakir sonunda ne oluyor? Detaylar haberimizde...

Sakar Şakir, yönetmenliğini Natuk Baytan'ın yaptığı 1977 yapımı bir Türk komedi filmidir. Sakar Şakir filminin sonu merak konusu oldu. Konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken filminin final sahnesi araştırılıyor. Sakar Şakir filminin nasıl biteceği merak konusu oldu. Peki, Sakar Şakir filmi nasıl bitiyor? Sakar Şakir final sahnesi nasıl? Sakar Şakir sonunda ne oluyor?

SAKAR ŞAKİR OYUNCU KADROSU!

Kemal Sunal

Adile Naşit

Ali Şen

Ünal Gürel

Macit Flordun

Necdet Yakın

Atilla Ergün

İhsan Yüce

Kamer Sadık

Hakkı Kıvanç

SAKAR ŞAKİR NASIL BİTİYOR?

Sakarlığıyla çevresindekileri bıktıran Şakir'e İstanbul'da ölen amcasından büyük bir miras kalır. Fakat mirası paylaşmak istemeyen bir akrabası onu ortadan kaldırmak için planlar yapmaya başlar. Fakat Şakir yine sakarlıklarıyla olaylardan kurtulmayı başarır. Bu olaylar sırasında yolda ve İstanbul'da karşılaştığı Gardırop Fuat ile kovalamacaları sürmektedir. Filmin sonunda akrabası malları alamayacağını anlar ve delirir. Şakir ise yine sakarlık yaparak dükkânını havaya uçurur ve köyüne geri döner. İstanbul'un yarısı dükkânın patlamasıyla yanmıştır.