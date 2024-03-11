Sait Terzi kimdir? Memleket Partisi İstanbul Tuzla Belediye Başkan Adayı Sait Terzi kaç yaşında, nereli?

Siyasi arenada heyecan her geçen gün daha da artıyor. 31 Mart yerel seçimi için nefesler tutuldu. Bu süreçte en merak edilen konulardan biri de partilerin il ve ilçeler için belirlediği adaylar. Vatandaşlar, seçime giderken kendileri için en doğru kararı vermek üzere adayları araştırmaya devam ediyor. Memleket Partisi İstanbul Tuzla Belediye Başkan adayı ise Sait Terzi. Sait Terzi kimdir? Sait Terzi nereli, kaç yaşında? İşte ayrıntılar…

SAİT TERZİ KİMDİR?

İş insanı olan Sait Terzi, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Memleket Partisi İstanbul Tuzla Belediye Başkan adayıdır.