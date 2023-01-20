Şahmaran konusu nedir, oyuncuları kimler? Şahmaran dizisi uyarlama mı? Şahmaran oyuncu kadrosunda kimler var? Dizi Netflix'e geldi mi?

Şahmaran dizisi 20 Ocak 2023 tarihinde yani bugün Netflix'e yüklendi. Dizi hakkında birçok konu merak edildi. Peki, Şahmaran konusu nedir, oyuncuları kimler? Şahmaran Netflix'e geldi mi, dizi uyarlama mı? Şahmaran oyuncu kadrosunda kimler var? Şahmaran'da Yalı Çapkını Ferit oynuyor mu? Yalı Çapkını Ferit, Şahmaran'da hangi rolde? İşte ayrıntılar...

Şahmaran, Tims&B Productions imzalı, ilk bölümü 20 Ocak 2023 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Umur Turagay'ın yaptığı, senaryosunu Pınar Bulut'un kaleme aldığı, macera, fantastik ve dram türündeki Türk yapımı internet dizisidir. Peki, Şahmaran konusu nedir, oyuncuları kimler? Şahmaran Netflix'e geldi mi, dizi uyarlama mı? Şahmaran oyuncu kadrosunda kimler var?

ŞAHMARAN NE ZAMAN? NETFLİX'E GELDİ Mİ?

Şahmaran dizisi 20 Ocak 2023 tarihinde Netflix'te yayınlandı.

ŞAHMARAN UYARLAMA MI?

Şahmaran dizisi Emine Buzkan Kaynak'ın "Şah-ı Mar" isimli kitabından uyarlanmıştır.

ŞAHMARAN DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Öğretim görevlisi olarak Adana'ya giden Şahsu, yıllar önce annesini terk eden büyükbabası ile yüzleşme kararı alır. Bu yolculukta kendisini Şahmaran'ın soyundan gelen ve ismi Mar olan sıra dışı ve gizemli bir topluluk ortasında bulur.

Aşkın ve bilgeliğin temsili olan Şahmaran efsanesine koşulsuz inanan Mar halkı, Şahsu'nun gelmesi ile tarihi kehanetin tamamlanmasını bekler. Büyükbabasının karşısına dikilip geçmişin hesabını sormak isteyen Şahsu ve Maran'ın yollarının kesişmesi ile her şey değişecektir.

ŞAHMARAN OYUNCULARI KİMLER?

Serenay Sarıkaya - Şahsu

Burak Deniz - Maran

Mustafa Uğurlu - Davut

Mahir Günşiray - Ural

Mert Ramazan Demir - Cihan

Ebru Özkan - Çavgeş

Hakan Karahan - Lakmu

Elif Nur Kerkük - Medine

Mehmet Bilge Aslan - Salih

Berfu Halisdemir - Diba

Nilay Erdönmez - Hare

Nil Sude Albayrak - Bike

Ayşe Lebriz Berkem - Tutku

Ece Ertez - Lilit

Beran Soysal - Camsap

Almina Günaydın - Şahsu'nun çocukluğu