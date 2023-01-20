Şahmaran konusu nedir, oyuncuları kimler? Şahmaran dizisi uyarlama mı? Şahmaran oyuncu kadrosunda kimler var? Dizi Netflix'e geldi mi?
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Şahmaran dizisi 20 Ocak 2023 tarihinde yani bugün Netflix'e yüklendi. Dizi hakkında birçok konu merak edildi. Peki, Şahmaran konusu nedir, oyuncuları kimler? Şahmaran Netflix'e geldi mi, dizi uyarlama mı? Şahmaran oyuncu kadrosunda kimler var? Şahmaran'da Yalı Çapkını Ferit oynuyor mu? Yalı Çapkını Ferit, Şahmaran'da hangi rolde? İşte ayrıntılar...
Şahmaran, Tims&B Productions imzalı, ilk bölümü 20 Ocak 2023 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Umur Turagay'ın yaptığı, senaryosunu Pınar Bulut'un kaleme aldığı, macera, fantastik ve dram türündeki Türk yapımı internet dizisidir. Peki, Şahmaran konusu nedir, oyuncuları kimler? Şahmaran Netflix'e geldi mi, dizi uyarlama mı? Şahmaran oyuncu kadrosunda kimler var?
Şahmaran dizisi 20 Ocak 2023 tarihinde Netflix'te yayınlandı.
Şahmaran dizisi Emine Buzkan Kaynak'ın "Şah-ı Mar" isimli kitabından uyarlanmıştır.
Öğretim görevlisi olarak Adana'ya giden Şahsu, yıllar önce annesini terk eden büyükbabası ile yüzleşme kararı alır. Bu yolculukta kendisini Şahmaran'ın soyundan gelen ve ismi Mar olan sıra dışı ve gizemli bir topluluk ortasında bulur.
Aşkın ve bilgeliğin temsili olan Şahmaran efsanesine koşulsuz inanan Mar halkı, Şahsu'nun gelmesi ile tarihi kehanetin tamamlanmasını bekler. Büyükbabasının karşısına dikilip geçmişin hesabını sormak isteyen Şahsu ve Maran'ın yollarının kesişmesi ile her şey değişecektir.
Serenay Sarıkaya - Şahsu
Burak Deniz - Maran
Mustafa Uğurlu - Davut
Mahir Günşiray - Ural
Mert Ramazan Demir - Cihan
Ebru Özkan - Çavgeş
Hakan Karahan - Lakmu
Elif Nur Kerkük - Medine
Mehmet Bilge Aslan - Salih
Berfu Halisdemir - Diba
Nilay Erdönmez - Hare
Nil Sude Albayrak - Bike
Ayşe Lebriz Berkem - Tutku
Ece Ertez - Lilit
Beran Soysal - Camsap
Almina Günaydın - Şahsu'nun çocukluğu