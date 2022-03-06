Şahin Kendirci kimdir? Şahin Kendirci nereli, kaç yaşında? Şahin Kendirci kardeşi kim? Şahin Kendirci şarkıları!

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ŞAHİN KENDİRCİ KİMDİR?

Şahin Kendirci 19 Nisan 2001, Adana doğumlu Türk ses sanatçısı, Sinema oyuncusudur.Çocuk yaşta katıldığı Yetenek Sizsiniz Türkiye yarışmasında sempatik tavırları ve küçük yaşına rağmen etkileyici sesiyle tanındı. 2014 yılında katıldığı O Ses Çocuklar yarışmasını kazandı. Yarışmanın ardından Burak Aksak'ın yazıp yönettiği 'Bana Masal Anlatma' filminde tamirci çırağı rolünde yer almıştır. 2018 yılında gösterime giren Müslüm filminde 2013 yılında hayatını kaybeden arabesk ve halk müziği sanatçısı Müslüm Gürses'in gençliğini canlandırdı.

ŞAHİN KENDİRCİ FİLMLERİ

2019 - Şampiyon (dizi)

2018 - Müslüm

2015 - Bana Masal Anlatma

ŞAHİN KENDİRCİ KARDEŞİ KİMDİR?

Şahin Kendirci'nin kardeşi Zeliha Kendirci aslen Adana'lıdır ve 2003 yılında doğmuştur. O Ses Türkiye yarışmasıyla sesini tüm Türkiye'ye duyuran Zeliha Kendirci, son olarak Dilber Ay'ın hayatının anlatıldığı filmde yer almıştır.

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