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Şahin Kendirci kimdir? Müslüm filmi başrolünde kim oynuyor? Şahin Kendirci kaç yaşında, nereli?

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Bu akşam TRT ekranlarında yayınlanan Müslüm filminnin başrol oyuncusu Şahin Kendirci'nin hayatı merak edildi. Peki, Şahin Kendirci kimdir? Müslüm filmi başrolünde kim oynuyor? Şahin Kendirci kaç yaşında, nereli? Şahin Kendirci hayatı ve biyografisi nedir?

Küçük yaşlardan beri müziğe ilgisi olan Kendirci 'Yetenek Sizsiniz' yarışmasına katılmasının ardından popülerlik kazandı. Peki, Şahin Kendirci kimdir? Müslüm filmi başrolünde kim oynuyor? Şahin Kendirci kaç yaşında, nereli? Şahin Kendirci hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

ŞAHİN KENDİRCİ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Aslen Şanlıurfalı olan Şahin Kendirci, 19 Nisan 2001 tarihinde Adana'da dünyaya geldi. Küçük yaşlardan beri müziğe ilgisi olan Kendirci 'Yetenek Sizsiniz' yarışmasına katılmasının ardından popülerlik kazandı. Bu yarışmanın ardından 2014'de 'O Ses Çocuklar' yarışmasına da katılmış ve yarışmayı kazanarak adından uzun süre söz ettirmiştir.

ROL ALDIĞI YAPIMLAR

Bana Masal Anlatma

Müslüm

Ayşem

Şampiyon

Yer Eksi İki

Osman Demir
Osman Demir
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