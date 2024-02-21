Sağlık Bakanlığı personel alımı Resmi Gazete'de yayınlandı! Resmi Gazete bugünün (21 Şubat) kararları neler?

Resmi Gazete 21 Şubat atama kararları yayınlandı mı sorusu gündeme geliyor. 21 Şubat 2024 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? gündeme geliyor. 21 Şubat 2024 günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan kararların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. Resmi Gazete kaymakam atamaları 2024! Resmî Gazete bugünün kararları neler? Detaylar haberimizdedir…

RESMİ GAZETE BUGÜNÜN KARARLARI NELER? ÇARŞAMBA CUMHURBAŞKANI KARARLARI

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Türkiye-Birleşik Krallık Ortak Komitesinin Türkiye Cumhuriyeti ile Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı Arasında Serbest Ticaret Anlaşması Eki Menşe Protokolünü Değiştiren 15/3/2021 Tarihli ve 2/2021 Sayılı Kararı Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– İstanbul Medeniyet Üniversitesi Medeniyet Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– İstanbul Okan Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– İstanbul Okan Üniversitesi Turizm Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIM BAŞVURUSU NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Sağlık Bakanlığı, 15 bini hemşire ve 2 bini ebe olmak üzere toplamda 27 bin sözleşmeli personel alımı için ilanını Resmi Gazete'de yayımladı.

İlana göre, adaylar tercihlerini 21 Şubat 2024 ile 28 Şubat 2024 tarihleri arasında ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden T.C. Kimlik Numarası ve şifreleriyle yapabileceklerdir. Ayrıca, tercih listelerinin posta yoluyla gönderilmesi veya elden verilmesinin geçerli olmayacağı belirtildi.