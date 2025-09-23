Sadettin Saran'dan İrfan Can Eğribayat açıklaması: İrfan Can Eğribayat ne dedi?

Fenerbahçe'de başkanlık koltuğu değişimi, hem kulüp içi hem de taraftar beklentileri açısından büyük ilgi uyandırdı. Bu bağlamda yeni başkan Sadettin Saran, Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı ilk toplantıda, kaleci İrfan Can Eğribayat hakkında da dikkat çeken ifadeler kullandı. Peki, Sadettin Saran'dan İrfan Can Eğribayat açıklamasında neler söyledi? İrfan Can Eğribayat ne dedi? Açıklamalara dair detaylar haberimizde...

SADDETTİN SARAN'IN SAMANDIRA'YA TERK ETMEDİĞİ BAĞLAR

Saran toplantıda ilk olarak duygularını paylaştı. Kulübün Can Bartu Tesisleri'ne 22 yıl sonra yeniden geldiğini söyledi. "Burada çok geceler geçirdim, burada kaldım. Gelirken bir heyecan oldu. Güzel bir heyecan yaşıyorum. Hala da devam ediyor." şeklindeki sözleri, kulübün değerlerine ve geçmişine olan bağlılığı açık biçimde gösteriyor.

İRFAN CAN EĞRİBAYAT NE DEMİŞTİ?

Kasımpaşa maçı sonrası, başkanlık değişikliğinin takım üzerindeki etkisini soran basın mensuplarına İrfan Can Eğribayat, "Göreceğiz" yanıtını vermişti. Bu söz; belirsizlik, merak ve beklenti üçgeni oluşturdu.

SADDETTİN SARAN'IN İRFAN CAN İLE İLGİLİ AÇIKLAMALARI

"İnsanları kaybetmek çok kolay. Önemli olan kazanmak."

Saran, Eğribayat'ın açıklamalarına dair "kendince bir şey söylemiş olabilir" diyerek başlıyor. Ama vurgulamak istediği nokta; takımda birlik ve kazanma hedefi.

"Ben hiçbir oyuncumu kimseye yedirmem."

Bu ifade, hem takımda huzurun korunmasına dair bir teminat hem de oyuncuların kulüp içi değerleriyle bağlı olduğu mesajını taşıyor. Eleştiriler ya da dışarıdan gelen olumsuz yorumlara prim vermeyeceğini gösteriyor.

"O da sağdan, soldan maalesef duyuyor."

Eğribayat'ın açıklamasının ardında dış etkenlerin olabileceğini ima ediyor. Başka kaynaklardan gelen bilgi ve söylentilerin oyuncunun tutumunu etkilemiş olabileceğini kabul ediyor.

"Benle tanıştıktan sonra daha olumlu düşünmeye başlar."

Bu bölüm, Saran'ın Eğribayat ile diyalog kurma ve kulüp yönetimi arasındaki iletişimi artırma niyetini gösteriyor. İki taraf arasında güven ve anlayış gelişirse olası negatif algıların yerini olumlu bakış açılarının almasını bekliyor.

"Söylenen sözler üzerinden kimseyi kaybetme niyetim yok. İnşallah hep beraber hem eğlenerek hem keyif alarak şampiyon olacağız."

Takım ruhu ve kolektif hedef vurgusu burada netleşiyor. Başkan değişim sürecinden doğabilecek parçalanmışlık veya bölünmeler yerine birliktelik, mutluluk ve başarı vaat ediyor.

İRFAN CAN ÖNCESİ VE SONRASI

Bu açıklamaların ardından, İrfan Can Eğribayat özelinde birkaç olası gelişme senaryosu öne çıkıyor:

İletişim ve güven ortamının pekişmesi: Eğribayat ile Saran veya teknik heyet arasında doğrudan temas kurulması, "sağdan soldan duyulanlar" algısının azalmasını sağlayabilir.

Performans baskısının artması: Başkan tarafından açıkça desteklenmiş olmak, kaleciden daha net ve tutarlı performans beklentisini beraberinde getirir.

Kamuoyu ve medya tepkisi: Eğribayat'ın açıklamasının ardından gelen Saran'ın yanıtları, taraftar ve basın tarafından olumlu karşılanabilir; ancak beklentiler de yükselir.

Takım içi birlik mesajı: Oyuncular arasında herhangi bir kopukluk iddiası varsa, bu açıklama onu düzeltme niyetinin de göstergesi olabilir.

"BERABERLİK OLMADAN ŞAMPİYONLUK OLMAZ"

Saran, bu açıklamaları sadece İrfan Can üzerine değil; kulüp genel vizyonu çerçevesinde yaptı:

Taraftar desteğini vurgulamak: "Beraberlik olmadan şampiyonluk olmaz." Sloganı, takım ve taraftar arasında güçlü bir bağ kurma çabası.

Ali Koç dönemiyle arasında köprü kurma: "Eski başkanlarımızla beraber inşallah bu kupayı kaldıracağız... Ali Bey, Fenerbahçe için çok şey yaptı. Biz daha iyisini yapacağız." ifadeleri, değişimin köklü ama süreci katkılarla yükseltmek isteyen bir yaklaşım sergiliyor.