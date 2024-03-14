Saadet Partisi Sürmene adayı Recep Kalyoncu kimdir? 2024 Saadet Partisi Trabzon Sürmene belediye başkan adayı kim oldu?

Saadet Partisi Sürmene belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde Saadet Partisi Trabzon Sürmene adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi Sürmene Belediye Başkan Adayı Recep Kalyoncu kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

RECEP KALYONCU KİMDİR?

Recep Kalyoncu, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi'nden Sürmene belediye başkan adayı olmuştur.

SAADET PARTİSİ SÜRMENE ADAYI KİMDİR?

Saadet Partisi'nin Sürmene adayı belli oldu. Saadet Partisi Sürmene Belediye Başkan Adayı Recep Kalyoncu oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.