İZSU İzmir su kesintisi! 1 Kasım Menemen, Aliağa, Buca su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
İZSU Menemen, Aliağa, Buca su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 1 Kasım günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, İZSU 1 Kasım İzmir su kesintisi saatleri...
İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 1 Kasım günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 1 Kasım İzmir su kesintisi saatleri...
İZMİR SU KESİNTİSİ
İzmir'de su kesinti yaşanacak ilçe ve mahalleler kesinti süresi ile nedenlerine göre şu şekildedir:
MENEMEN SU KESİNTİSİ
- FATİH, YILDIRIM
- 31.10.2024 saat 12:30 ile 23:00 arasında yaklaşık 10 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.
- Pompa Arızası
- POMPA ARIZASINDAN DOLAYI. . . (BAZI BÖLGELER SU ALAMIYOR. )
ALİAĞA SU KESİNTİSİ
- ATATÜRK, KAZIM DİRİK, KURTULUŞ, KÜLTÜR, YALI, YENİ, SİTELER, ÖRNEKKENT
- 31.10.2024 saat 16:00 ile 21:00 arasında yaklaşık 5 saat su kesintisi olacaktır.
- Elektrik Arızası
- GDZ Elektrik kesintisinden dolayı depo seviyeleri düşük seviyelerin yükselmesi bekleniyor.