ASKİ Ankara su kesintisi! 1 Kasım Beypazarı, Etimesgut, Mamak su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
Ankara ASKİ Beypazarı, Etimesgut, Mamak su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 1 Kasım günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Ankara'nın bazı ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 1 Kasım Ankara su kesintisi saatleri...
Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 1 Kasım günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 1 Kasım Ankara su kesintisi saatleri!
ANKARA SU KESİNTİSİ 1 KASIM
Güncel Ankara su kesintileri için ANKARA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.
MAMAK SU KESİNTİSİ
- Arıza Tarihi: 31.10.2024 01:05:00
- Tamir Tarihi: 31.10.2024 14:30:00
- Detay: PLANSIZ SU KESİNTİSİ Kayaş mh 1539/5 sokakta ani oluşan Ø400 lük düktil boru arızası nedeni ile 31/10/2024 tarihinde 01:05 saati ile 05:00 saatleri arasında su kesintisi yapılmıştır.
- Etkilenen Yerler: Kayaş mahallesi, ortaköy mahallesi , Kızılca mahallesi
ÇANKAYA SU KESİNTİSİ
- Arıza Tarihi: 31.10.2024 13:45:00
- Tamir Tarihi: 31.10.2024 16:45:00
- Detay: Sancak Mahallesi Doğukent Caddesi içerisinde Ø110'luk Branşman bağlantısı için su kesintisi yapılmıştır.
- Etkilenen Yerler: Sancak Mahallesi, İlkbahar Mahallesi, Hilal Mahallesi, Yeşilkent Mahallesi, Birlik Mahallesi üst kotları ve civarı
AKYURT SU KESİNTİSİ
- Arıza Tarihi: 31.10.2024 14:40:00
- Tamir Tarihi: 31.10.2024 19:00:00
- Detay: Balıkhisar mahallesi. Ankara caddesi Dağıtım Şebeke Hattından bağlantı yapılacağından dolayı Su Kesintisi Yapılmıştır (Verdiğimiz Rahatsızlıktan Dolayı Özür Dileriz)
- Etkilenen Yerler: Balık hisar mah. tamamı
BEYPAZARI SU KESİNTİSİ
- Arıza Tarihi: 31.10.2024 14:50:00
- Tamir Tarihi: 31.10.2024 17:00:00
- Detay: Beypazarı İlçesi Başağaç Mahallesi Eyüp Gündoğan Sokakta Oluşan Arıza Nedeni İle Su Kesintisi Uygulanacaktır (Verdiğimiz Rahatsızlıktan Dolayı Özür Dileriz)
- Etkilenen Yerler: Beypazarı İlçesi Başağaç Mahallesi Eyüp Gündoğan Sokakta Ve Başağaç Mahallesinin Bir Kısmı
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- Arıza Tarihi: 31.10.2024 16:30:00
- Tamir Tarihi: 1.11.2024 02:00:00
- Detay: DETAY: İlçemizde oluşan yoğun su kullanımı dolayısıyla üst kotlarda basınç düşüklüğü ve su alamama yaşanabilir. Bu sebeple temel ihtiyaçlar dışında su kullanılmaması önem arz etmektedir duyarlılığınız için teşekkür ederiz. (Vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz).
- Etkilenen Yerler: Beypazarı İlçesi Ayvaşık, Rüstempaşa, Karcıkaya, İstiklal, Ve Cumhuriyet Mahallerinde Kesinti Oluşabilir.