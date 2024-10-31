ASKİ Ankara su kesintisi! 1 Kasım Beypazarı, Etimesgut, Mamak su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 1 Kasım günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 1 Kasım Ankara su kesintisi saatleri!

ANKARA SU KESİNTİSİ 1 KASIM

Güncel Ankara su kesintileri için ANKARA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

MAMAK SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 31.10.2024 01:05:00

Tamir Tarihi: 31.10.2024 14:30:00

Detay: PLANSIZ SU KESİNTİSİ Kayaş mh 1539/5 sokakta ani oluşan Ø400 lük düktil boru arızası nedeni ile 31/10/2024 tarihinde 01:05 saati ile 05:00 saatleri arasında su kesintisi yapılmıştır.

Etkilenen Yerler: Kayaş mahallesi, ortaköy mahallesi , Kızılca mahallesi

ÇANKAYA SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 31.10.2024 13:45:00

Tamir Tarihi: 31.10.2024 16:45:00

Detay: Sancak Mahallesi Doğukent Caddesi içerisinde Ø110'luk Branşman bağlantısı için su kesintisi yapılmıştır.

Etkilenen Yerler: Sancak Mahallesi, İlkbahar Mahallesi, Hilal Mahallesi, Yeşilkent Mahallesi, Birlik Mahallesi üst kotları ve civarı

AKYURT SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 31.10.2024 14:40:00

Tamir Tarihi: 31.10.2024 19:00:00

Detay: Balıkhisar mahallesi. Ankara caddesi Dağıtım Şebeke Hattından bağlantı yapılacağından dolayı Su Kesintisi Yapılmıştır (Verdiğimiz Rahatsızlıktan Dolayı Özür Dileriz)

Etkilenen Yerler: Balık hisar mah. tamamı

BEYPAZARI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 31.10.2024 14:50:00

Tamir Tarihi: 31.10.2024 17:00:00

Detay: Beypazarı İlçesi Başağaç Mahallesi Eyüp Gündoğan Sokakta Oluşan Arıza Nedeni İle Su Kesintisi Uygulanacaktır (Verdiğimiz Rahatsızlıktan Dolayı Özür Dileriz)

Etkilenen Yerler: Beypazarı İlçesi Başağaç Mahallesi Eyüp Gündoğan Sokakta Ve Başağaç Mahallesinin Bir Kısmı

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