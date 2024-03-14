Saadet Partisi Sapanca adayı Aslı Kaymakcı kimdir? 2024 Saadet Partisi Sakarya Sapanca belediye başkan adayı kim oldu?

Saadet Partisi Sapanca belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde Saadet Partisi Sakarya Sapanca adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi Sapanca Belediye Başkan Adayı Aslı Kaymakcı kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

ASLI KAYMAKCI KİMDİR?

Aslı Kaymakcı, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi'nden Sapanca belediye başkan adayı olmuştur.

SAADET PARTİSİ SAPANCA ADAYI KİMDİR?

Saadet Partisi'nin Sapanca adayı belli oldu. Saadet Partisi Sapanca Belediye Başkan Adayı Aslı Kaymakcı oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.