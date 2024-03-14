Saadet Partisi Ladik adayı Fatih Önder kimdir? 2024 Saadet Partisi Samsun Ladik belediye başkan adayı kim oldu?

Saadet Partisi Ladik belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde Saadet Partisi Samsun Ladik adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi Ladik Belediye Başkan Adayı Fatih Önder kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

FATİH ÖNDER KİMDİR?

Fatih Önder, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi'nden Ladik belediye başkan adayı olmuştur.

SAADET PARTİSİ LADİK ADAYI KİMDİR?

Saadet Partisi'nin Ladik adayı belli oldu. Saadet Partisi Ladik Belediye Başkan Adayı Fatih Önder oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.