Saadet Partisi Kulp adayı Nevzat Baran kimdir? 2024 Saadet Partisi Diyarbakır Kulp belediye başkan adayı kim oldu?

Saadet Partisi Kulp belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde Saadet Partisi Diyarbakır Kulp adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi Kulp Belediye Başkan Adayı Nevzat Baran kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

NEVZAT BARAN KİMDİR?

Nevzat Baran, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi'nden Kulp belediye başkan adayı olmuştur.

SAADET PARTİSİ KULP ADAYI KİMDİR?

Saadet Partisi'nin Kulp adayı belli oldu. Saadet Partisi Kulp Belediye Başkan Adayı Nevzat Baran oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.