Saadet Partisi Bafra adayı Şükrü Arslan kimdir? 2024 Saadet Partisi Samsun Bafra belediye başkan adayı kim oldu?

Saadet Partisi Bafra belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde Saadet Partisi Samsun Bafra adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi Bafra Belediye Başkan Adayı Şükrü Arslan kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

ŞÜKRÜ ARSLAN KİMDİR?

Şükrü Arslan, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi'nden Bafra belediye başkan adayı olmuştur.

SAADET PARTİSİ BAFRA ADAYI KİMDİR?

Saadet Partisi'nin Bafra adayı belli oldu. Saadet Partisi Bafra Belediye Başkan Adayı Şükrü Arslan oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.