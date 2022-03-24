Rusya - Polonya maçı iptal mi edildi merak ediliyor. Polonya Milli Takımı, Rusya ile oynayacağı Dünya Kupası play-off maçına çıkmayacağını açıklamıştı. Polonya Futbol Federasyonu Başkanı Cezary Kulesza'nın yaptığı sert açıklamaya kaptan Lewandowski de tam destek vermişti. Bu gelişmelerin ardından Rusya - Polonya maçı iptal mi? Rusya - Polonya maçı ne zaman, oynanacak mı? Rusya - Polonya maçı ne oldu? Rusya - Polonya maçı neden iptal? soruları gündem oldu. İşte detaylar...

RUSYA - POLONYA MAÇI İPTAL Mİ?

Rusya - Polonya maçı CAS tarafından yayınlanan bir bildiriyle iptal edildi.

NE OLMUŞTU?

Polonya Milli Takımı, 24 Mart'ta oynanacak Rusya maçına çıkmama kararı almıştı. Polonya Futbol Federasyonu Başkanı Cezary Kulesza ve kaptan Robert Lewandowski çok sert açıklama yapmıştı.

"SÖZÜN BİTTİĞİ YERDEYİZ"

Kulesza yaptığı açıklamada, "Sözün bittiği yerdeyiz. Vakit hareket vakti. Polonya bu maçı kesinlikle oynamayacak, sahaya çıkmayacak" dedi.

LEWANDOWSKİ'DEN DESTEK

Kaptan Lewandowski de, "Bu, doğru karar. Ukrayna'da silahlı saldırganlığın devam ettiği bir durumda, Rusya ile maç yapmayı hayal bile edemiyorum. Rus futbolcular ve taraftarlar, bundan sorumlu değil, evet ama hiçbir şey olmuyormuş gibi de davranamayız. Özgürlük ve barışa değer veren tüm insanlar için Ukrayna'ya karşı askerli saldırganlığın mağdurlarıyla dayanışma zamanı" açıklamasını yaptı.

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