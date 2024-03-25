Rıdvan Şenyurt kimdir? CHP Konya Beyşehir Belediye Başkan Adayı Rıdvan Şenyurt kaç yaşında, nereli?

Siyasi arenada heyecan her geçen gün daha da artıyor. 31 Mart yerel seçimi için nefesler tutuldu. Bu süreçte en merak edilen konulardan biri de partilerin il ve ilçeler için belirlediği adaylar. Vatandaşlar, seçime giderken kendileri için en doğru kararı vermek üzere adayları araştırmaya devam ediyor. CHP Konya Beyşehir Belediye Başkan adayı ise Rıdvan Şenyurt. Rıdvan Şenyurt nereli, kaç yaşında? İşte ayrıntılar…

RIDVAN ŞENYURT KİMDİR?

1974 yılında Almanya'nın Nürnberg şehrinde doğdu. İlk ve ortaöğrenimini Konya'nın Beyşehir ilçesinde tamamladı. Yükseköğrenim hayatına 1992 yılında İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi'nde başladı. Aynı yıl sınava girip İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesini kazandı ve 1998 yılında mezun oldu. 2009-2011 yılları arasında Anadolu Üniversitesi AÖF Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi okudu. İstanbul'da bulunan Gedik, Esenyurt ve Yeditepe üniversitelerinde Psikoloji ve Siyaset dalında birçok eğitimlere ve zirvelere katılan Şenyurt; sertifika, katılım ve başarı belgeleri almaya hak kazandı.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.