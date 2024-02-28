Resmi Gazete bugün (28 Şubat) kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024!
Resmi Gazete 28 Şubat 2024 tarihli bugünün kararları neler olduğu merak ediliyor. Ayrıca, Resmi Gazete'nin atamalar da yayınlandı. Yasama, Yürütme ve İdare bölümlerine ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları da Resmi Gazete'de yer aldı. Bugünün kararları neler? 2724 sayılı Resmi Gazete yeni düzenleme!
Resmi Gazete 28 Şubat atama kararları yayınlandı mı sorusu gündeme geliyor. 28 Şubat 2024 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? gündeme geliyor. 28 Şubat 2024 günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan kararların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. Resmi Gazete kaymakam atamaları 2024! Resmî Gazete bugünün kararları neler? Detaylar haberimizdedir…
RESMİ GAZETE BUGÜNÜN KARARLARI NELER? ÇARŞAMBA CUMHURBAŞKANI KARARLARI
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
TEBLİĞ
–– Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/34)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2024-32/69)
YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
–– Anayasa Mahkemesinin 28/12/2023 Tarihli ve E: 2019/72, K: 2023/229 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 18/1/2024 Tarihli ve E: 2022/93, K: 2024/9 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 2/11/2023 Tarihli ve 2020/26150 Başvuru Numaralı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 15/11/2023 Tarihli ve 2019/22055 Başvuru Numaralı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 15/11/2023 Tarihli ve 2020/2418 Başvuru Numaralı Kararı
YARGITAY KARARLARI
–– Yargıtay 3. Hukuk Dairesine Ait Kararlar
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
b - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri