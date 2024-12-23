Resmi açıklama yapıldı: 3 Japon otomobil devi birleşiyor

Japon otomobil üreticileri Honda, Nissan ve Mitsubishi birleşme görüşmelerine resmen başladı. Şirketlerden yapılan ortak açıklamada, Japon otomobil üreticilerinin ortak bir holding şirketi altında birleşme görüşmeleri için mutabakat zaptı imzaladıkları belirtildi.

AY SONUNA KADAR DEĞERLENDİRECEK

Nissan'ın yüzde 24,5'lik hissesine sahip olan Mitsubishi de mutabakat zaptını imzalarken, yeni oluşturulacak gruba katılmayı ocak ayı sonuna kadar değerlendirecek. Şirketler, Haziran 2025'e kadar birleşme görüşmelerini tamamlamayı, Ağustos 2026'ya kadar holding şirketi kurmayı ve her iki şirketin hisselerinin de borsaya kote edilmesini hedefliyor.

FAALİYET KARI 19 MİLYAR DOLARIN ÜZERİNE ÇIKACAK

Öte yandan Honda, gelecek yıl 1,1 trilyon yen (7 milyar dolar) değerinde hisse geri alımı yapacağını duyurdu. Honda Yönetim Kurulu Başkanı Başkanı Toshihiro Mibe, konuya ilişkin düzenlediği basın toplantısında, şirketlerin elektrikli araçlar ve otonom sürüş alanındaki yeni teknolojilerin geliştirilmesinde rekabet edebilmek için daha büyük bir bütçeye ihtiyaç duyduğunu söyledi. Söz konusu anlaşmanın, Honda ve Nissan markasını koruyacağını belirten Mibe, anlaşmanın, kaynakları paylaşmayı ve sinerji sağlamayı amaçladığını aktardı. Mibe, iki şirketin potansiyel birleşme yoluyla 30 trilyon yenlik (191,4 milyar dolar) bir satış rakamına ulaşacağını, faaliyet karının ise 3 trilyon yen (19 milyar dolar) üzerine çıkacağını ifade etti. Mibe, "Her iki şirket de kendi markalarıyla ortak holding şirketinin tamamına sahip olduğu iştirakler olarak devam edecek." ifadelerini kullandı.

YENİ ŞİRKET DÜNYANIN ÜÇÜNCÜ BÜYÜK OTOMOBİL ÜRETİCİSİ OLACAK

Japonya'nın ikinci ve üçüncü en büyük otomobil üreticileri Honda ve Nissan, ABD'li Tesla ve BYD gibi Çinli elektrikli araç üreticileriyle rekabette zorlanıyordu. Çin ve ABD gibi pazarlarda istediği satış başarısını yakalayamayan Nissan, kasımda 9 bin kişiyi işten çıkarma ve üretim kapasitesini azaltma kararı almıştı.Honda ve Nissan'ın birleşmesiyle kurulacak yeni şirket, Toyota ve Volkswagen'den sonra araç üretim hacmi bakımından dünyanın üçüncü büyük otomobil üreticisi olacak.

SEKTÖRDEKİ EN BÜYÜK BİRLEŞME

Anlaşma aynı zamanda 2021'de Fiat Chrysler ve PSA arasında gerçekleşen ve Stellantis'i oluşturan 52 milyar dolarlık birleşmeden bu yana sektördeki en büyük birleşme olacak. Geçen yıl Honda ve Nissan dünya çapında sırasıyla 3,98 milyon ve 3,37 milyon araç satışı gerçekleştirdi. Toyota geçen yıl 11,23 milyon araç satarak art arda dördüncü yıl da birinciliğini korurken, Japon üreticiyi 9,24 milyon araçla Alman Volkswagen izledi.