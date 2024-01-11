REGAİP KANDİLİ NAMAZI KAÇTA, NE ZAMAN OKUNACAK? 11 Ocak Perşembe akşam ezanı saati!

Kandil namazı ne zaman, saat kaçta? Sorusu, Üç ayların başlaması ve ilk kandil olan Regaip Kandili'nin gelmesi ile birlikte birçok Müslüman tarafından merak ediliyor. Müslümanlar için büyük bir öneme sahip olan bu özel günde duygularınızı sevdiklerinizle paylaşabilir ve bu sevinci yaşayabilirsiniz. Bu özel günde ibadet etmek ise oldukça büyük önem arz etmektedir. Peki, birçok Müslüman tarafından merak edilmekte olan Kandil namazı ne zaman, saat kaçta? Regaip Kandili namazı ne zaman kılınır?

REGAİP KANDİLİ NAMAZI KAÇTA?

Regaip Kandili'nde kılınacak namazlardan biri ise tesbih namazıdır. Regaip Kandilinde namaz akşam ezanı itibariyle kılınmaktadır. Buna göre 11 Ocak Perşembe akşam ezanı saati esas alınır. 11 Ocak Perşembe akşam ezanı saati İstanbul'da 18:02'dir.

REGAİP ORUCU VAR MI?

Peygamberimizin ramazan ayından sonra en fazla oruç tuttuğu ay; Recep ayıdır. Regaip kandilinde oruç tutmak farz değildir, bu oruç nafile oruç türüne girer.

REGAİP KANDİLİ NASIL DEĞELENDİRMELİDİR?

Kur'ân-ı Kerim okunmalı; okuyanlar dinlenmeli; uygun mekânlarda Kur'ân ziyafetleri verilmeli; Kelamullah'a olan sevgi, saygı ve bağlılık duyguları yenilenmeli, kuvvetlendirilmeli.

Peygamber Efendimiz (sas)'e salât ü selâmlar getirilmeli; O'nun şefaatini ümit edip, ümmetinden olma şuuru tazelenmeli.