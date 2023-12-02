Recep Tayyip Erdoğan asgari ücret açıklaması! Asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak? İşte konuşulan rakamlar!

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücretle ilgili kritik tarih belli oldu. Sene sonunun gelmesi ile birlikte konu hakkındaki araştırmalar hız kazanıyor. Peki, Asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak? İşte konuşulan rakamlar! Recep Tayyip Erdoğan asgari ücret açıklaması!

Asgari ücret toplantısı ne zaman açıklanacak araştırılan konular arasında yer alıyor. 2024 yılı itibariyle geçerli olacak yeni asgari ücret ne zaman belirlenecek merak konusu oldu. Sene sonunun gelmesi ile birlikte birçok vatandaş tarafından konu hakkındaki araştırmalar sürüyor. Peki, Asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak? İşte konuşulan rakamlar! Recep Tayyip Erdoğan asgari ücret açıklaması!

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

Milyonlarca çalışanın dört gözle beklediği asgari ücret zammıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Vatandaşımızı bugüne kadar enflasyona ezdirmedik ve ezdirmeyiz" mesajını verdi. Geçtiğimiz yılların aksine asgari ücrete bu yıl içerisinde bir kez zam yapılacağını ifade eden Erdoğan, "Bir kez verilecek zamla bu iş biter. Bunun da sorumlusu birinci derecede Çalışma Bakanımız Vedat Işıkhan'dır" dedi.

ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücretle ilgili kritik tarih belli oldu. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, yeni yılda geçerli olacak asgari ücreti belirlemek için ilk toplantısını bu hafta gerçekleştirecek. Konu hakkında açıklama yapan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, komisyonun mevzuat gereği 1 Aralık'ta çalışmalara başlayacağını duyurdu.