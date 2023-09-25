Adını sıklıkla duyduğumuz isimlerden biri olan Ragıp Nebil İlseven hakkında merak edilenler var. Son zamanlarda gündemde olan isimler arasında yer alan Ragıp Nebil İlseven'in kim olduğu ve hayatı merak ediliyor. Peki, Ragıp Nebil İlseven kimdir? Kaç yaşında, nereli? Ragıp Nebil İlseven hayatı ve biyografisi!

Gündemde yer alan isimlerden biri olan Ragıp Nebil İlseven hakkında detaylar merak ediliyor. Vatandaşlar adıyla sıklıkla karşılaştığı isim olan Ragıp Nebil İlseven'in hayatını araştırıyor. Peki, Ragıp Nebil İlseven kimdir? Kaç yaşında, nereli? Ragıp Nebil İlseven hayatı ve biyografisi! Detaylar haberimizde.

RAGIP NEBİL İLSEVEN KİMDİR?

Dr. Ragıp Nebil İlseven, Türk iş adamı, Doğan Holding yönetim kurulu üyesi ve genel koordinatörü.

Robert Koleji'nden okuduktan sonra, ABD'de üniversite eğitimini Siyaset Bilimi ve Ekonomi konularında yapmıştır. Georgetown Stratejik ve Uluslararası Etüdler Merkezi'nde Uluslararası İlişkiler dalında araştırma görevlisi olarak çalışmıştır. 1982 tarihinde Kentucky Üniversitesi, Patterson School of Diplomacy and International Commerce'den Uluslararası İlişkiler ve Uluslararası Ticaret dalında lisansüstü diplomasını almıştır. 2006 yılında Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü bünyesinde bankacılık konusunda doktora yapmıştır.

İş yaşamına 1983 tarihinde başlamış, bankacılık ve finans alanında Chemical Mitsui Bank, Demir Yatırım şirketlerinde çalışmıştır. 17 Ocak 2007 - 7 Ocak 2011 tarihleri arasında Doğan Holding genel koordinatörlüğü görevini yapmıştır.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun üyesi olduğu Meclis Yolsuzlukları Araştırma Komisyonu tarafından yolsuzluktan soruşturulmasına karar verilen kişidir.10 Ocak 2011 tarihinde, Berhan Şimşek'in istifası üzerine, Kemal Kılıçdaroğlu tarafından Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı olarak atandı. 53 gün İl Başkanlığı görevinde bulunan İlseven, 7 Mart 2011 tarihinde İl başkanlığı görevinden, CHP Genel Merkezi ile yönetim anlayışında yaşadığı farklılıkları gerekçe göstererek, istifa etti.