PTT ÇALIŞMA SAATLERİ 2024: PTT kargo saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? PTT kargo dağıtım saatleri!

Ptt kargo çalışma saatleri ve kaçta açıldığı merak edilirken, PTT kargo saat kaçta kapandığı araştırılıyor. PTT kargo dağıtım saatleri ve öğle molası saat kaçta bittiği, ne zaman olduğu birçok kişi tarafından merak ediliyor. PTT kargo müşteriler, belirtilen saatler içerisinde kargo işlemlerini gerçekleştirebilirler. PTT kargo saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? PTT kargo dağıtım saatleri saat kaçta? Detaylar haberimizdedir…

PTT KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ 2024

Pazartesi: 08.30 - 17.30

Salı: 08.30 - 17.30

Çarşamba: 08.30 - 17.30

Perşembe: 08.30 - 17.30

Cuma: 08.30 - 17.30

PTT KARGO DAĞITIM SAATLERİ 2024

Pazartesi: 08.30 - 17.30

Salı: 08.30 - 17.30

Çarşamba: 08.30 - 17.30

Perşembe: 08.30 - 17.30

Cuma: 08.30 - 17.30

PTT KARGO SAAT KAÇTA AÇILIYOR?

PTT Kargo şubeleri 08:30 ile 17:30 arasında açık olmaktadır. Ayrıca, PTT Kargo, Cumartesi günleri kargo dağıtımı yapmamaktadır.

PTT KARGO SAAT KAÇTA KAPANIYOR?

PTT Kargo şubeleri, 08:00'dan 17:30'a kadar hizmet vermektedir.

PTT KARGO HAFTA SONU ÇALIŞMA SAATLERİ

Merkez PTT şubeleri haricinde, Cumartesi günleri tüm PTT şubeleri kapalıdır. Ancak, bazı belirli bölgelerdeki PTT şubeleri, Cumartesi günü saat 13:30'a kadar hizmet vermektedir.

PTT KARGO CUMARTESİ AÇIK MI?



Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü, kısaca PTT, her gün yüzbinlerce insana hizmet sunmaktadır. PTT, kargo işlemleri başta olmak üzere çeşitli hizmetler sunmaktadır. Hafta içi belirli saatlerde faaliyet gösteren PTT'nin çalışma saatleri, birçok vatandaş tarafından merak edilmektedir.

PTT KARGO PAZAR GÜNÜ AÇIK MI?

Pazar günleri ise PTT Kargo şubeleri kapalıdır ve dağıtım yapılmamaktadır.