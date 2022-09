Premier Lig maçları neden yok? Neden Premier Lig maçları yok? Premier Lig maçları neden ertelendi?

İngiltere Premier Lig'de bu hafta maçların oynanmaması sporseverler tarafından en çok merak edilen konu oldu. Manchester United, Manchester City, Liverpool, Arsenal, Chelsea, Tottenham, Everton ve birçok üst düzey takımın yer aldığı Premier Lig ve Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'nin yer aldığı Championship maçlarının bu hafta olmaması üzerine kullanıcılar internette en çok Premier Lig maçları neden yok? Neden Premier Lig maçları yok? Premier Lig maçları ne zaman oynanacak? sorularını araştırdı. İşte detaylar;

PREMİER LİG MAÇLARI NEDEN YOK?

Premier Lig'de bu hafta oynanacak olan maçlar II. Elizabeth'in vefatı dolayısıyla ertelendi. Lig yönetimleri ve federasyon, hafta sonu oynanacak maçların ertelenmesi yönünde karar aldı.

PREMİER LİG MAÇLARI NE ZAMANA ERTELENDİ?

II. Elizabeth'in vefatı nedeniyle ertelenen maçların 19 Eylül'de düzenlenecek olan cenaze töreninin ardından başlaması bekleniyor.

PREMİER LİG MAÇLARI NE ZAMAN OYNANACAK?

Cenaze töreni nedeniyle ertelenen Premier Lig maçlarının 23-24-25-26 Eylül tarihlerinde oynanması bekleniyor.

PREMİER LİG TARİHÇESİ!

Premier League (genellikle İngiltere dışında England Premier League (EPL) olarak adlandırılır), İngiliz futbolunda lig sisteminin en üst seviyesindeki ligdir. Her yılın Ağustos ayında başlayan ve toplam 20 takımın katılımıyla gerçekleşen ligin sona ermesinin ardından, bağlı bulunan English Football League'den üç takım terfi ederken Premier League'den üç takım ise küme düşer.

Premier League, üye kulüplerin hissedar olarak hareket ettiği bir şirkettir. Ağustos'tan Mayıs'a kadar devam eden bir sezonda, her takımın birbiri ile iç ve dış sahada birer tane olmak üzere iki kere karşılaştığı 38 lig haftasından oluşur. Maçlar genellikle Cumartesi ve Pazar öğleden sonraları oynanmakla beraber haftanın her günü müsabaka olabildiği ve genellikle bir takvim haftası içerisinde birden fazla lig haftası geçildiği için bu tarihlere hafta yerine 20 takımın birbiri ile karşılaştığı on adet müsabakadan oluşan müsabaka günü (matchday) tabiri kullanılır. Premier League, kurulduğu günden bu yana 47 İngiliz ve iki Galler kulübüne (Swansea City ve Cardiff City) ev sahipliği yaptı ve böylece sınır ötesi bir lig haline geldi.

Organizasyon, Football League First Division'da yer alan kulüplerin, 1888 yılında kurulan Football League'den ayrılma kararını takiben 20 Şubat 1992'de FA Premier League ismiyle kuruldu. Lige katılan takımlar kazançlı bir televizyon hakları anlaşmasından yararlandılar. Anlaşma, 2013-2014 yılları arasında yurt içinde £1 milyar değerinde idi ve BSkyB ile BT Group, sırasıyla 116 ve 38 maçı yayınlama hakkına sahipti. Lig, yerli ve uluslararası televizyon haklarından da yılda €2.2 milyar değerinde gelir sağlıyordu.

2014-15 yılında takımlar £1,6 milyar gelir elde ederken, 2016-17 yılında bu sayı hızla artarak £2.4 milyara ulaştı ve takımlar arasında paylaştırıldı. Premier League, dünyanın en çok izlenen spor ligidir ve 212 bölgede 643 milyon eve, 4.7 milyar potansiyel TV izleyicisine yayın yapmaktadır. 2014-15 sezonunda, 36.000 seyirci ortalamasına sahip Premier League, 43.500 ortalamalı Bundesliga'nın arkasından herhangi bir profesyonel futbol liginde ikinci en yüksek seyirci ortalamasına sahip oldu. Çoğu stadyum tam kapasitesine yakın bir doluluk oranına sahiptir. Premier League, 2018 yılından itibaren son beş sezon boyunca Avrupa kupalarındaki performanslara bağlı olarak oluşturulan, liglerin UEFA katsayılarında ikinci sırada yer almaktadır.

Premier League'in kurulduğu 1992 yılından bu yana toplam kırk dokuz kulüp mücadele etti. Bunlardan yedisi ligi kazanma başarısı gösterdi: Manchester United (13), Manchester City (6), Chelsea (5), Arsenal (3), Blackburn Rovers (1) Leicester City (1) ve Liverpool (1). Arsenal 2003-04 sezonunun sonunda, tek bir maç kaybetmeden ligi zirvede tamamladı. Böylece bir Premier League sezonunu maç kaybetmeden şampiyon tamamlayan tek kulüp oldu ve yenilmezler anlamına gelen "The Invincibles" lakabını aldı. Manchester City 2017-18 sezonunda ligde toplam 100 puana ulaştı ve böylece lig tarihinde bir sezon içerisinde en çok puan toplayan takım unvanını kazandı.

Ligin tamamlanan son sezonu olan 2021-22 sezonunda ise şampiyonluğa ulaşan takım Manchester City olmuştur.