Poşe Yumurta tarifi! Masterchef Poşe Yumurta nedir, nasıl yapılır? Poşe Yumurta yemek tarifi! Poşe Yumurta için gerekli malzemeler nelerdir?

Masterchef 29 Ağustos yarışmasında şefler tarafından Poşe Yumurta yemeğinin yapılması istendi. Peki Masterchef Poşe Yumurta nasıl yapılır? Poşe Yumurta yemeği için gerekli malzemeler nelerdir? Poşe Yumurta yemek tarifi! Poşe Yumurta nasıl yapılır? Poşe Yumurta yemek tarifi haberimizde...

Masterchef'te bugün birbirinden güzel yemekler yapıldı. Seyircilerin en merak ettiği konu Poşe Yumurta tarifi oldu. Peki en güzel Poşe Yumurta yemek tarifi nasıldır? Poşe Yumurta yemeği nasıl yapılır? Poşe Yumurta için gerekli malzemeler nelerdir?

POŞE YUMURTA NEDİR?

"Poşe", kayısı kıvamında yumurtalar yapılmasını sağlayan tekniktir. Derin bir kapta kaynayan suda pişirme yapılır. Poşe yumurta tarifinde, yumurtanın akının katılaşmış, sarısının da yoğunlaşmış olması gerekiyor. Suda pişirirken yumurta beyazının dağılmaması gerekiyor. Servis sırasında da yumurta sarısında akışkanlık olmalı.

POŞE YUMURTA TARİFİ İÇİN MALZEMELER

Yumurta

Kaynar su

1 çay kaşığı tuz

2 yemek kaşığı sirke

POŞE YUMURTA NASIL YAPILIR?

En pratik ve hızlı poşe tarifi için; öncelikle ocakta kaynayan suyun içine tuz ve sirke eklenir.

Yumurtaların dağılmaması için yumurta ayrı bir yerde kırılır ve yavaşça ocaktaki kaynar suya bırakılır.

Beyazlarının dağılmaması için su yumurtanın üzerine dökülür sürekli, kayısı kıvamı için yaklaşık 4 dk yeterli süredir.