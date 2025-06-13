Altın ve petrol fiyatlarında tarihi zirveler görülürken, "İsrail İran saldırısı" dünya genelinde endişeyle takip ediliyor. Vatandaşlar, petrol fiyatlarının artıp artmayacağını merak ediyor. Bu sabaha karşı başlatılan "önleyici, kesin ve birleşik" saldırıyla birlikte "İsrail İran saldırısı" piyasalarda tarihi bir dönüm noktasına işaret etti. Peki, Petrol fiyatları artacak mı?

PETROL FİYATLARI ARTACAK MI?

İsrail'in saldırılarının ardından altın ve petrolde tarihi zirveler görüldü. Ons altın 3 bin 444 dolara fırlarken, gram altın 4 bin 380 TL'yi aşarak tarihin en yüksek seviyesine ulaştı.

ALTIN TARİHİN EN YÜKSEK SEVİYELERİNDE

ABD'nin Orta Doğu'daki elçilik personellerini tasfiye etmesinin ardından diken üzerinde bekleyen piyasalar, saldırı haberiyle birlikte büyük bir çalkantı yaşadı. Ons altın saldırı sonrası 3 bin 430 doları aştı. Gram altın, ons altında görülen yukarı yönlü seyrin etkisiyle rekor seviyelere ulaştı. Ons altın sabah seansında 07.57'de 3 bin 427 dolarda bulunuyor. Gram altın 4 bin 336 lirayı geçerek tarihin en yüksek seviyesini gördü. Kapalıçarşı'da fiziki gram satış fiyatı 4.440 TL'yi aşarken, çeyrek altın da 7.150 TL'ye yaklaştı.

PETROL FIRLADI

Petrol fiyatları, İsrail'in İran'a saldırı düzenlemesinin ardından yükselişe geçti. Brent petrol Türkiye saatiyle sabah seansında aynı saat diliminde 78,45 seviyesine yükseldi. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili de 77,59 dolara yükseldi.