Pervin Buldan istifa mı ediyor? Pervin Buldan HDP'den ayrılıyor mu? soruları gündeme geliyor. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından HDP'de taşlar yerinden oynuyor. Pervin Buldan istifa mı ediyor? Pervin Buldan HDP'den ayrılıyor mu? merak ediliyor. Peki, Pervin Buldan istifa mı ediyor? Pervin Buldan HDP'den ayrılıyor mu?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kazandığı Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonrası HDP'de de hareketli günler yaşanıyor. Pervin Buldan istifa mı ediyor? Pervin Buldan HDP'den ayrılıyor mu? soruları sıkça araştırılıyor. Pervin Buldan istifa mı ediyor? Pervin Buldan HDP'den ayrılıyor mu? gündeme geliyor. Pervin Buldan istifa mı ediyor? Pervin Buldan HDP'den ayrılıyor mu? Detaylar haberimizdedir…

PERVİN BULDAN İSTİFA MI EDİYOR?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kazandığı Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonrası HDP'de de hareketli günler yaşanıyor. Son olarak aktif siyaseti bıraktığını açıklayan HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, "Cumhurbaşkanı adayı olmaya hazır olduğumu ve seçimi ikinci tura bırakıp o aşamada demokratik hamlelerle daha fazla katkı sunabileceğimizi belirttim. Ayrıca, 'Benim adaylığım partimizin de oy oranını artırabilir' dedim. Fakat bu önerim, herhangi bir gerekçe sunulmadan reddedildi. Gerekçesini halen bilmiyorum" sözleri büyük ses getirmişti.

PERVİN BULDAN HDP'DEN AYRILIYOR MU?