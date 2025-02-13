Pegasus'tan ucuz yurt dışı bileti nasıl alınır? Pegasus kampanya ne zaman 2025?

Pegasus Hava Yolları, sıkça düzenlediği kampanyalarla yurt dışı uçuşlarında uygun fiyatlar sunmaya devam ediyor. Uygun bilet fiyatları arayan yolcular, Pegasus'un 2025 kampanya tarihlerini ve ucuz bilet almanın yollarını araştırıyor. Peki, Pegasus'tan ucuz yurt dışı bileti nasıl alınır? Pegasus kampanyaları ne zaman? İşte, 2025 Pegasus kampanyaları hakkında bilinmesi gerekenler…

PEGASUS 2025 YURT DIŞI KAMPANYASI NE ZAMAN?

Pegasus Hava Yolları, yurt dışı uçuşları için düzenlediği kampanyalarla uygun fiyatlı seyahat fırsatları sunmaya devam ediyor. Sevgililer Günü'ne özel yurt dışı uçuşları için kampanya yapan Pegasus, kampanya kapsamında 11 euro + vergilerden başlayan fiyatlarla yolcularına uçuş fırsatları sunuyor. 13-14 Şubat 2025 tarihlerinde bilet alanlar, kampanya kapsamında 1 Mart - 30 Haziran 2025 tarihleri arasında uygun fiyatlarla seyahat edebilecek.

Pegasus kampanyaları ne zaman

Belirli bir ücret sınıfında sunulan bu kampanya belirlenen koltuk sayısı ile sınırlıdır ve toplam 200 bin biletle sınırlandırılmıştır. Bu sebeple kampanyadan yararlanmak isteyenler, ancak erken rezervasyon yaparak bu avantajlı fiyatlardan faydalanabilir.

PEGASUS'TAN UCUZ YURT DIŞI BİLETİ NASIL ALINIR?

Pegasus yurt dışı kampanyaları